தவெக வேட்பாளரை வீழ்த்திய ஐயுஎம்எல் பொதுச் செயலாளர் ஷாஜகானுக்கு தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்!

ஆடுதுறையை அடுத்துள்ள திருமங்கலக்குடியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியின் செயலாளர் மற்றும் தாளாளராகவும் உள்ள ஷாஜகான், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலும் செய்து வருகிறார்.

ஐயுஎம்எல் எம்எல்ஏ ஷாஜகான்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 10:33 PM IST

தஞ்சாவூர்: தவெக வேட்பாளரை வென்று எம்எல்ஏவாகி உள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஏ.எம். ஷாஜகான், தமிழகஅமைச்சரவையில் இடம்பெற உள்ளார்.

கும்பகோணம் அருகே அமைந்துள்ள பாபநாசம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் சார்பில் போட்டியிட்ட அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளரான ஏஎம் ஷாஜகான், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் அசாருதீன் உதுமான் அலியை விட 1,065 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

இவர் பெற்ற மொத்த வாக்குகள் 69,284. இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளரான அசாருதீன் உதுமான் அலி பெற்ற வாக்குகள் 68,219. அதிமுக வேட்பாளரும், மறைந்த முன்னாள் தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சருமான துரைக்கண்ணுவின் மகனான துரை சண்முகப்பிரபு பெற்ற வாக்குகள் 57,072.

இந்நிலையில், விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்பது குறித்து, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் உயர்நிலைக் குழு இன்று கூடி விவாதித்தது. அதில், அமைச்சரவையில் இடம் பெறலாம் என்றும், அதற்கு வெற்றி பெற்ற இருவரில் யாரை பரிந்துரைப்பது என்பதை கட்சித் தலைவர் முடிவு செய்வார் எனவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது.

நிறைவாக, கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும், பாபநாசம் சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏவுமான ஏஎம் ஷாஜகானை பரிந்துரை செய்துள்ளது. இதையடுத்து், நாளை தமிழக அமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ள அவருக்கு, சிறுபான்மை நலத்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஏஎம் ஷாஜகானின் (48) தந்தை முகமது யாசின் ஓய்வுபெற்;ற தலைமையாசிரியர். தாய் ஜெகபர்நிஷா. திருமணமான இவருக்கு ஷமிம் நிஷா என்ற மனைவியும், ஷபிக் அகமது, ஷாஹித் அகமது, ஷராபத் அகமது என 3 மகன்களும், ஷமிரா ஜஹனாரா என்ற மகளும் உள்ளனர்.

கும்பகோணம் அருகே ஆடுதுறை தெற்கு சேனியத்தெருவில் வசிக்கும் இவர், பி.எஸ்சி (தாவரவியல்) பட்டப்படிப்பை திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியில் பயின்றுள்ளார். ஆடுதுறையை அடுத்துள்ள திருமங்கலக்குடியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியின் செயலாளர் மற்றும் தாளாளராகவும் உள்ள இவர், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலும் செய்து வருகிறார்.

இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளராகவும் இருந்து வருகிறார். கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் இறுதியில் தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் மாநாடு, கும்பகோணம் அருகே தாராசுரத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதற்கு இவரது செயல்பாடும் முக்கிய காரணம் என்பது குறிப்பிடதக்கது.

