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திராவிட சித்தாந்தங்களுடன் இணைந்து முஸ்லிம் லீக் பயணிக்கிறது - சையத் பாரூக் பாஷா எம்.எல்.ஏ பெருமிதம்

முஸ்லிம் லீக் கட்சியினருக்கு அமைச்சர் அந்தஸ்து வழங்கி உரிய மரியாதைகளை தவெக அரசு வழங்கியுள்ளது என சையத் பாரூக் பாஷா தெரிவித்துள்ளார்.

ஐயூஎம்எல் எம்எல்ஏ சையத் பாரூக் பாஷா
ஐயூஎம்எல் எம்எல்ஏ சையத் பாரூக் பாஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 4:36 PM IST

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திருப்பத்தூர்: இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி என்றும் பாஜகவுடன் சமரசம் செய்யாது எனவும் அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏ. சையத் பாரூக் பாஷா தெரிவித்துள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில், மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து விலகியவர்கள் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியில் இணையும் நிகழ்ச்சி, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் பாசித் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று பேசிய வாணியம்பாடி இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சையத் பாரூக் பாஷா, “சமூக நலனை முன்னிறுத்தாமல் சுயநலப்போக்கில் செல்பவர்களின் பேச்சாற்றல் சமூகத்திற்குப் பயன்படாது. சமுதாயத்திற்காக உண்மையாக உழைக்கும் ஒரே பேரியக்கம் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தான்.

இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், கடந்த முறை ஆட்சியைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக மாறினார்கள். தனிச் சின்னமான 'ஏணி' சின்னத்தில் நின்று தன்மானத்தோடு வெற்றி பெற்றதை இந்திய அளவில் மட்டுமின்றி சர்வதேச அளவில் அனைவரும் பாராட்டினர்.

கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் சனாதன ஆட்சியோ, ஆளுநர் ஆட்சியோ வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக வெளிநாடுகளிலிருந்து எங்களுக்கு அழைப்புகள் வந்தன. அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்க அதிமுக மற்றும் திமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்ற முன்மொழிவு வந்தது.

ஆனால், அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணியில் இருப்பதால் அவர்களை ஆதரிக்க முடியாது என இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தலைவர் திட்டவட்டமாக அதனை நிராகரித்தார். கொள்கை ரீதியாக முஸ்லிம் லீக் கட்சி என்றும் பாஜகவுடன் சமரசம் செய்ய மாட்டோம்.

நேற்று, இன்று, நாளை என எப்போதும் இந்த நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக நிற்போம். மேலும், திராவிடக் கொள்கை மற்றும் சித்தாந்தங்களுடன் இணைந்த இயக்கமாக முஸ்லிம் லீக் செயல்படுகிறது. தவெக அரசுடன் கைகோர்த்து ஆட்சியில் மட்டுமின்றி அதிகாரத்திலும் பங்கெடுத்து வருகிறது.

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தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் முஸ்லிம் லீக் கட்சியினருக்கு அமைச்சர் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டு, வாரியத் தலைவர் பதவிகள் உள்ளிட்ட உயர் பொறுப்புகள் போன்ற உரிய மரியாதைகளை தவெக அரசு வழங்கியுள்ளது.

மேலும் வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ஆம்பூர், வாணியம்பாடி உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைந்த வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர், மேயர், நகர்மன்றத் தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் ஊராட்சித் தலைவர் பதவிகளைத் தோழமைக் கட்சியிடம் பேசி கேட்டுப் பெற்று, அதில் அமோக வெற்றி பெறுவோம். மேலும் காட்டிக்கொடுக்கும் துரோகிகளுக்கு இடமளிக்காமல் ஒற்றுமையுடன் வாழ்வோம்” என்று தெரிவித்தார்.

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IUML MLA
MLA SYED FAROOK BASHA
BJP GOVERNMENT
எம்எல்ஏ சையத் பாருக் பாஷா
IUML MLA SYED FAROOK BASHA

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