திமுக கூட்டணியில் தொடர முடியாது: ஐயுஎம்எல் பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
பொதுக்குழு கூட்டத்தில் த.வெ.க. அரசுக்கு ஆதரவு வழங்கிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அரசியல் முடிவுக்கு தேசிய தலைவர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகளுக்கு பாராட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டது
Published : June 20, 2026 at 2:54 PM IST
சென்னை: தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலையில் திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து பயணிக்க இயலாது என்றும், எதிர்கால தேர்தல் கூட்டணி குறித்து தேர்தல் அறிவிப்புக்குப் பிறகு முடிவு எடுக்கப்படும் எனவும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (ஐயுஎம்எல்) மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
சென்னை ராயபுரத்தில் ஐயுஎம்எல் கட்சியின் மாநில பொதுக்குழுக் கூட்டம், அதன் தலைவர் கே.எம்.காதர் மொகிதீன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் மொத்தம் 14 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அவற்றில், 14-வது தீர்மானத்தில், 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை மதித்து, தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி அமைவதற்கு, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆதரவு வழங்கியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மாநில அரசியல் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில் தங்களது கட்சி தவெகவுக்கு ஆதரவு வழங்கியதாகவும், அதன் தொடர்ச்சியாக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசாங்கத்தில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் அங்கம் வகித்து வருவதாகவும் தீர்மானத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு வழங்கியது மற்றும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றது தொடர்பாக கட்சித் தலைமை எடுத்த முடிவுக்கு பொதுக்குழு முழுமையான அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. அதே வேளையில், தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலையில் திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து இடம்பெற முடியாது என்றும் அந்த தீர்மானத்தில் திட்டவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இடைத்தேர்தல் மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், அப்போதைய அரசியல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு, தேர்தல் கூட்டணி குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் பொதுக்குழு தீர்மானித்துள்ளது.
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இதனைத்தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் நீண்ட காலமாக சிறையில் உள்ள 22 முஸ்லிம் ஆயுள் சிறைவாசிகளை மனிதநேய அடிப்படையில் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
உள்ளாட்சி மறுவரையறையை வீடுகள் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளாமல், மக்கள் தொகை அடிப்படையில் செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 14 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இக்கூட்டத்தில், தவெக அரசுக்கு ஆதரவு வழங்கிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அரசியல் முடிவுக்கு தேசிய தலைவர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகளுக்கு பாராட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டது.