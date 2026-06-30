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விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த காதர் மொகிதீன் - 'அப்படி நினைப்பதே தப்பு' என சாடல்

ஜூலை 1 ஆம் தேதி நடைபெறும் கூட்டத்தில் மற்ற கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்ட பிறகு கூட்டணிக்கு ஒரு பெயர் வைக்கப்படும் என்று நம்புவதாக காதர் மொகிதீன் கூறினார்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு அழைப்பு
ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு அழைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 11:06 AM IST

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சென்னை: விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி விரைவில் கவிழும் என்று நினைப்பதும், கூறுவதும் தவறு என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொகிதீன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நாளை (ஜூலை 1) நடைபெறவுள்ள கூட்டணி கட்சிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு நேற்று முன் தினம் விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி மற்றும் மதிமுக கட்சிக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளரும், ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சருமான ஆனந்த் மற்றும் கட்சியின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளரும், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சருமான ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் காதர் மொகிதீனை மண்ணடியில் நேரில் சந்தித்து, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சார்பிலான அழைப்புக் கடிதத்தை வழங்கினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் காதர் மொகிதீன், ”தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நல்லாட்சி நடத்தி வருகிறார். முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகளும், அமைச்சர்களின் பணிகளும் சிறப்பாக உள்ளன.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி, இன்று இருப்பது போலவே என்றும் தொடரும் என்று நான் நம்புகிறேன். ஆதரவளித்த அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து, ஆலோசனை மேற்கொள்வதற்காக இந்தக் கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்காக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அழைப்புக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். ஆட்சியை நடத்தும் பொறுப்பை அவரிடம் ஒப்படைத்துள்ளோம். இருந்தபோதிலும், நல்லாட்சி தொடர உங்கள் ஆலோசனைகளையும் கேட்க விரும்புகிறேன் என்று கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது அவருடைய பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது.

அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் நேரில் வந்து முதலமைச்சர் சார்பில் எங்களுக்கு அழைப்பு வழங்கியுள்ளனர்.
ஜூலை 1 ஆம் தேதி கோவளத்தில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் எங்கள் கட்சியின் சார்பில் தலைவர், பொதுச்செயலாளர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் பங்கேற்க உள்ளனர்” என்றார்.

தொடர்ந்து கூட்டணியில் இணைகிறீர்களா? என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த காதர் மொகிதீன், ”நாங்கள் ஏற்கனவே தவெக கூட்டணியில் தான் இருக்கிறோம். எங்கள் பொதுக்குழுவில் கூடி தவெக கூட்டணியில் இணைய முடிவு செய்து, அறிவித்திருந்தோம்.
இந்த கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி இடம் பெற்றிருப்பதால் தான் எங்களுக்கு இந்த அழைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் புதிதாக கூட்டணியில் சேரவில்லை, ஏற்கனவே இணைந்துவிட்டோம்.

ஜூலை 1 ஆம் தேதி நடைபெறும் கூட்டத்தில் மற்ற கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களும் பங்கேற்க உள்ளனர். அவர்களுடைய ஆலோசனைகளை கேட்ட பிறகு கூட்டணிக்கு ஒரு பெயர் வைக்கப்படும் என்று நம்புகிறேன்” என்றார்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்பவர்கள் அனைவரும் இதே கூட்டணியில் தான் இருக்கிறார்களா? என்ற கேள்விக்கு, “கூட்டணியில் உள்ள கட்சித் தலைவர்களை தான் தவெக அழைத்துள்ளது. இந்த கூட்டணிக்கு ஒரு நல்ல பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகின்றனர். இன்று எதிர்க்கக்கூடிய சிலரும், பாராட்டக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஆட்சி சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காகத் தான் இந்தக் கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது” என்று தெரிவித்தார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த ஆட்சி மோசமாகச் செல்கிறது, விரைவில் கவிழும் என்று கருத்து தெரிவித்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “ஜனநாயக ஆட்சியை கவிழும் என்று கூறுவது முறையான பேச்சாகாது. மக்கள் ஆதரவு இருக்கும் வரை, ஜனநாயக ஆட்சியை யாராலும் கவிழ்க்க முடியாது. இந்த ஆட்சி விரைவில் கவிழும் என்று நினைப்பதும், கூறுவதும் தவறு, அது நடக்கப் போவதுமில்லை. இந்த ஆட்சி இன்று இருப்பது போலவே, பல ஆண்டுகளுக்கு தொடரும்” என்று காதர் மொகிதீன் தெரிவித்தார்.

தவெக ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு வைகோவிற்கு அழைப்பு
தவெக ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு வைகோவிற்கு அழைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

வைகோவிற்கு அழைப்பு

இதனையடுத்து கூட்டணி கட்சிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு தவெக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான ஆனந்த் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள வைகோ இல்லத்திற்கு நேரடியாக சென்று அழைப்பிதழை கொடுத்தனர்.

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அதனைப் பெற்றுக் கொண்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்த வைகோ, ”கோவளத்தில் ஜூலை 1 ஆம் தேதி தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் கலந்துரையாடல் நடக்கிறது. அதில் தோழமைக் கட்சிகள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அழைப்பிதழை கொடுத்துள்ளனர். நான் மட்டுமில்லாமல் என்னுடைய கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். இந்த அழைப்பு தொடர்பாக எங்கள் கட்சியின் தலைமை நிர்வாகிகள் கூடி பேசுவோம்” என்றார்.

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