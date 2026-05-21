தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் முதன்முறையாக முஸ்லிம் லீக் - அமைச்சராக நாளை பதவியேற்கிறார் ஷாஜஹான்
திமுகவுடனான கூட்டணி குறித்து இன்றைய கூட்டத்தில் எந்தவொரு பேச்சும் நடைபெறவில்லை என்றும், தவெக ஆதரவு மற்றும் அமைச்சரவை பற்றி மட்டும் தான் பேசப்பட்டதாகவும் காதர் மொகிதீன் தெரிவித்தார்.
Published : May 21, 2026 at 3:06 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், பாபநாசம் தொகுதியில் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் வெற்றி பெற்ற ஷாஜகான் அமைச்சராக நாளை பதவியேற்கிறார்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநில நிர்வாகக் குழு அவசரக் கூட்டம் சென்னை மண்ணடியில் உள்ள அந்த கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் தேசிய தலைவர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் மாநில பொதுச் செயலாளர் கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர், வாணியம்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எஸ்.பி. முகமது ஃபாருக், பாபநாசம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஷாஜகான் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே.எம். காதர் மொகிதீன், “இன்று நடைபெற்ற மாநில நிர்வாக கூட்டத்தில் மூன்று முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. குறிப்பாக நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆட்சி அமைப்பதற்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பாக நிபந்தனையற்ற ஆதரவை அளித்திருந்தோம்.
இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அமைச்சரவையில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இடம் பெற வேண்டும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அவரது அழைப்பை ஏற்று, மாநிலம் முழுவதும் இருக்கக் கூடிய நிர்வாகிகளை கூட்டி இன்று மாநில நிர்வாக குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில் ஒரு முக்கிய முடிவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதன்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி இடம் பெற முடிவு செய்யப்பட்டது. நிபந்தனையற்ற ஆதரவை நாங்கள் கொடுத்திருந்தாலும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என்றும், ஒரு இடம் கொடுக்க விரும்புவதாகவும் தவெக சார்பில் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள். இது எங்களுக்கு எதிர்பாராத செய்தி” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பாபநாசம் எம்.எல்.ஏ ஷாஜகான் அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவார் என்ற முடிவு இன்றைய கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் 2 நிர்வாகிகளுக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் தர வேண்டும் என்று நிர்வாகிகள் கோரிக்கையை முன் வைத்துள்ளனர்.
இருப்பினும், தவெக ஒரு அமைச்சர் பதவியை மட்டுமே தர முன் வந்திருப்பதால், பாபநாசம் உறுப்பினரை அமைச்சரவையில் அமர வைக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வரும் நாட்களில், எஞ்சிய மற்றொரு எங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்க வேண்டும்” என்றார்.
மேலும், திமுகவுடனான கூட்டணி குறித்து இந்த கூட்டத்தில் எந்தவொரு பேச்சும் நடைபெறவில்லை என்றும், தவெக ஆதரவு மற்றும் அமைச்சரவை பற்றி மட்டும் தான் பேசப்பட்டதாகவும் காதர் மொகிதீன் தெரிவித்தார்.
முதல்வர் விஜய்யுடன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர்கள் சந்திப்பு
இதனிடையே, முதலமைச்சர் விஜய்யை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் முஹமது அபுபக்கர் மற்றும் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் மற்றும் ராமநாதபுரம் எம்பியுமான நவாஸ் கனி ஆகியோர் இன்று சந்தித்துப் பேசினர். அப்போது தவெக அமைச்சரவையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் பங்கேற்பதற்கான விருப்பத்தை தெரிவித்தனர். அப்போது அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா உடனிருந்தார்.
இதனிடையே, தமிழ்நாடு அமைச்சரவை நாளை மீண்டும் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. அப்போது, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் பாபநாசம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ஷாஜஹான் அமைச்சராக பதவியேற்கிறார்.