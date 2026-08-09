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தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேசியது உண்மை தான் ஆனால்... ஜாமீனில் வந்த திருநாவுக்கரசு திடுக்கிடும் தகவல்

"ஆட்சிக் கவிழ்ப்பிலோ அல்லது குதிரை பேரத்திலோ நாங்கள் ஈடுபடவில்லை" என்று திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார்.

திருநாவுக்கரசு - செய்தியாளர் சந்திப்பு
திருநாவுக்கரசு - செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 8:13 PM IST

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சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை சேர்ந்த எம்எல்ஏவிடம் பேசியது உண்மை என்றும், பணப் பரிவர்த்தனை குறித்து நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்திருப்பதாகவும், எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்டு, ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ள திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி தவெக கட்சியின் எம்எல்ஏ என்.இளையராஜாவிடம், ஐபிடிஎஸ் என்ற தேர்தல் கருத்துக் கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வந்த திருநாவுக்கரசு என்பவர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதாக புகார் எழுந்தது. இதுகுறித்து எம்எல்ஏ இளையராஜா, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில், திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.

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இந்த வழக்கில் 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இவர்களில் திருநாவுக்கரசுவும் ஒருவர்.

திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் - கோப்புப்படம்
திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)

இதையடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, திருநாவுக்கரசு தினமும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறார். இரண்டாவது நாளாக இன்று கையெழுத்திட்ட பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "இந்த வழக்கு தற்போது நீதிமன்ற விசாரணையில் இருந்து வருகிறது. காவல்துறை தரப்பிலும், எங்கள் தரப்பிலும் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள நிலையில் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே அதுதொடர்பாக விரிவாகப் பேசுவது நீதிமன்ற அவமதிப்பாக முடியும். எனவே, நான் தற்போது விரிவான விளக்கங்களைத் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை.

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேசியது உண்மைதான். ஆனால் பணப் பரிவர்த்தனை, சந்திப்பு தொடர்பான முழுமையான, உண்மையான விளக்கங்களை நீதிமன்றத்தில் மனுவாகத் தாக்கல் செய்துள்ளோம்.

பிரசாந்த் கிஷோர், சுனில், ஜான் ஆரோக்கியசாமி உள்ளிட்ட வியூக வகுப்பாளர்கள் செயல்படுவதைப் போலவே எங்களது ஐபிடிஎஸ் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி நிறுவனமும், சட்டப்பூர்வமான வியூக சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. ஆட்சிக் கவிழ்ப்பிலோ அல்லது முறையற்ற குதிரை பேரத்திலோ நாங்கள் ஈடுபடவில்லை.

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தற்போது வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால் அமைதி காப்பதே சரியானது. உரிய நேரத்தில் முழு உண்மைகளையும் வெளிப்படுத்துவேன். சட்டத்தையும் நீதிமன்றத்தையும் நிச்சயமாக நம்புகிறேன். ஒருநாள் நீதி வெல்லும்" என்று அவர் கூறினார்.

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