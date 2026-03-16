அதிமுக கூட்டணிக்கு வந்தால் விஜய்க்கு லாபம் - ஜெயக்குமார்

தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு பின்னர் மதுரை மற்றும் கோவையில் இருந்து வெளியான முரசொலி நாளேட்டில் அரசு முத்திரையுடன் விளம்பரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக சார்பில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்
Published : March 16, 2026 at 10:15 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய், அதிமுக கூட்டணிக்கு வந்தால் அவருக்குத்தான் லாபம் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைப்பெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட பிறகு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது, "தேர்தல் ஆணையம் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தோம். மறைந்த தலைவர்களின் படங்களை மறைக்க கூடாது என்றும் தெரிவித்து உள்ளோம். கடந்த காலங்களில் தேர்தல் பறக்கும் படைகளிடம் நாங்கள் புகார் கொடுத்தால் அவர்கள் தகவல் கொடுத்து விடுகிறார்கள். எனவே, பறக்கும் படைகளில் மத்திய அரசின் அதிகாரிகளை நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதியை ஆளும் திமுக அரசு குப்பையில் போட்டு உள்ளது" என்றார்.

அதிமுக கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்த கேள்விக்கு, "தவெக தலைவர் விஜய், அதிமுக கூட்டணிக்கு வந்தால் அவருக்குத்தான் லாபம், இல்லையெனில் அவருக்குத்தான் நஷ்டம். அவரே முடிவு எடுக்கட்டும்" என்று ஜெயக்குமர் பதில் அளித்தார்.

அவரைத் தொர்ந்து பேசிய அதிமுக மாநிலங்களவை எம்.பி. இன்பதுரை, "கரூரில் வாக்காளர்களுக்கு பரிசு கொடுக்க பொதுமக்களை அடைத்து வைத்துள்ளனர். இதுகுறித்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் புகார் கொடுத்தால் எந்த நடவடிக்கை இல்லை. எனவே, தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் கொடுத்து உள்ளோம். மதுரை மற்றும் கோவையில் இருந்து வெளியான முரசொலி நாளேட்டில் அரசு முத்திரையுடன் விளம்பரம் கொடுத்துள்ளார்கள். இதுகுறித்தும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் கொடுத்து உள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறியதாவது, "தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளதால் சிலைகள் மூடப்படும் என கூறுகின்றனர். அதேநேரம் உயிரோடு இருக்கும் தலைவர்களின் சிலைகளை மட்டும் மூட வேண்டும், மறைந்த தலைவர்களின் சிலைகளை மூட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று ஒரு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. அதை திமுக வலியுறுத்தியது. குறிப்பாக, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி அம்பேத்கரின் பிறந்தநாள் வருகிறது. அப்போது, சிலைகளை மூடப்பட்டிருந்தால் பிரச்சனைகள் வரும் என தெரிவித்து உள்ளோம்" என்றார்.

முரசொலி நாளேட்டில் அரசு விளம்பரம் வந்ததாக அதிமுக தெரிவித்த குற்றச்சாட்டு குறித்து கேட்டதற்கு, "காலையில் அச்சாகும் நாளேடு 3 மணிக்கே வெளி ஊர்களுக்கு சென்று சேர்ந்து விடும், நண்பகல் 12 மணிக்கு மேல் அச்சிடும் நாளேடுதான் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றி உள்ள பகுதிகளுக்கு செல்லும். தேர்தல் அறிவிப்பு மாலை 4 மணிக்கு வந்ததால், வெளியூர் சென்ற நாளேடுகளில் அரசு விளம்பரம் இடம்பெற்றது. சென்னையில் வந்த முரசொலியில் அந்த விளம்பரம் இடம்பெறவில்லை" என்று பதில் அளித்தார்.

கரூரில் பொதுமக்களை அடைத்து வைத்ததாக அதிமுகவினர் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டு குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு "உரிய ஆதாரம் கொடுத்தால் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்கும். தோல்விக்கான காரணத்தை அதிமுக இப்போதே சொல்லத் தொடங்கி விட்டது" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்தார்.

