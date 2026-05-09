விஜய் ஆட்சி அமைத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கே பேரழிவு- டி.டி.வி.தினகரன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
காமராஜ் கையெழுத்திட்டத்தாக வெளியிட்ட வீடியோவில் இருப்பது அவரே அல்ல என்று டி.டி.வி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 9, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கே அது பேரழிவை ஏற்படுத்தும் என்று அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன்.
அப்போது அவர், "எம்எல்ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவுக் கடிதம் கொடுத்ததாக கூறுகிறார்கள். அதன் ஒரிஜினல் கடிதம் எங்கே? என ஆளுநர் கேட்ட போது ஏன் சென்று விட்டீர்கள்?
வீடியோவை யார் எடுத்தது? எங்கே வீடியோ எடுக்கப்பட்டது? அமமுக எம்எல்ஏ கையெழுத்திட்ட போது உடன் இருந்தவர்கள் யார்? எங்கே காரில் அமர்ந்து இவர் கையெழுத்திட்டார்? விஜய் வீட்டிலா? அல்லது ரோட்டிலா? ஒரிஜினல் வீடியோவாக இருந்தால் அதனை வெளியிட வேண்டியது தானே? சுய நினைவோடு மகிழ்ச்சியுடன் கடிதம் எழுதிருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் அவரை அழைத்துச் சென்று ஆளுநரிடம் காண்பித்திருக்கலாமே?
அவர் எங்களுக்கு ஒரே எம்எல்ஏ. எங்கள் கட்சியில் 10 ஆண்டுகளாக மாவட்டச் செயலாளராக இருக்கிறார். என்னை பயமுறுத்தவும், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தவும் தவெக முயற்சி செய்கிறது. யாரை ஏமாற்றுகிறார்கள்? தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்ற முடியாது. இதற்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டும்.
எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்கும் கடிதத்தில் நேற்று மாலையே காமராஜ் கையெழுத்திட்டார். ஆளுநரிடம் தவெகவினர் அமமுக ஆதரவுக் கடிதத்தின் நகலை வழங்கிய போது, ஒரிஜினல் கடிதம் எங்கே என கேட்டுள்ளார்கள். தருகிறோம் என்று சொல்லி விட்டு வந்து விட்டனர்.
அதனால் அந்த கடிதத்தின் உண்மைத்தன்மையை ஆராய்வதற்காக ஆளுநரின் செயலாளர், காமராஜை தொடர்புக் கொண்டு பேசினார். இதனால் காமராஜ் அதிர்ச்சியடைந்தார். இதையடுத்து அவர் உடனே அங்கு சென்றார். இதையடுத்து நான் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்தேன்.
முதலமைச்சராகி ஊழலை ஒழிப்போம் என்றவர்கள், முதலமைச்சராகவே ஃபோர்ஜரி செய்கிறார்கள். எனது ஒப்புதலின்றி எப்படி தவெகவினர் ஆளுநரிடம் எங்களது ஆதரவு கடிதம் என ஒன்றை அளிக்கலாம்? காமராஜ் கையெழுத்திட்டத்தாக வெளியிட்ட வீடியோவில் இருப்பது காமராஜ் அல்ல, ஏஐ வீடியோவாக இருக்கலாம். விஜய் வேட்பாரை எதிர்த்து கடினமாக உழைத்து காமராஜை வெற்றி பெற செய்திருக்கிறோம்.
குதிரை பேரம் நடத்துவதற்காக தான் மோசடி கடிதம் ஒன்றைக் கொடுத்திருப்பதாக தெரிவித்தேன். குதிரை பேரம் நடக்கும், அதனால் பெரும்பான்மை எண்ணிக்கை தொடர்பான ஆதரவு கடிதத்தை வழங்குமாறு ஆளுநர் சொன்னது சரியா? தவறா?
விஜய் ஆட்சியமைத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கே அது பேரழிவை ஏற்படுத்தும். ஆட்சிக்கு வரும் முன்பே திமிராக, அகங்காரமாக, ஒரு எம்எல்ஏ தானே என மோசடி கடிதம் தருகிறார்கள்" என்று பகிரங்கமாகக் குற்றம்சாட்டினார்.