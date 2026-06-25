மோசடி புகாரில் கைதானவர் என் உதவியாளரா? காவல்துறை மீது சிவசங்கர் குற்றச்சாட்டு
இதே ஊழியர் பற்றாக்குறையை வைத்துதான் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மின் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் மக்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது என்று சிவசங்கர் தெரிவித்தார்.
Published : June 25, 2026 at 6:54 PM IST
அரியலூர்: அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பண மோசடி புகாரில் கைதானவர் என உதவியாளர் என்று ஊடகங்களுக்கு செய்தி கொடுத்ததே காவல்துறைதான்" என்று முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டம், தா.பழூரில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் இளங்கோவன் இல்ல திருமண விழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த சிவசங்கர், "முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரின் உதவியாளர் இளஞ்செழியன் என்பவர் பணமோசடியில் ஈடுபட்டதாக நேற்று செய்திகள் வெளியாகின. காவல் துறையின் செய்திக்குறிப்பில் உதவியாளர் என்று குறிப்பிடவில்லை.
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கைதான இளஞ்செழியன் என்பவர், சிவசங்கருக்கு தாம் நெருக்கமானவர் என கூறிக் கொண்டார். வழக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும். இளஞ்செழியன் எந்த பணிக்கு பணம் வாங்கியதா சொல்கிறார்களோ அப்படி ஒரு பணிக்கு அரசு சார்பில் விளம்பரம் செய்யவில்லை. அந்த பணி, டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் தேர்வு செய்யப்படுகின்ற பணி. யாரோ ஒருவர் யாரோ ஒருவரிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாந்து போனதற்கு இந்த நேரத்தில் செய்தி வருகிறது என்றால் உள்நோக்கம் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது.
காரணம் இந்த அரசின் தவறுகளை சட்டப்பேரவையில் எடுத்து வைத்தேன். தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக ஊடகங்களில் பேட்டி கொடுத்து வருகிறேன். எனவே, எதிர்க்கட்சிகளின் குரலை ஒடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த புகார் அமைந்துள்ளதாக கருதுகிறேன்.
'ஜென்சி திமுக' என்ற அமைப்பின் நிர்வாகி அறிவானந்தம், முதல்வர் குறித்து அவதூறாக பேசினார் என கூறி இரவு பகலாக அவரது வீட்டை போலீசார் முற்றுகையிட்டனர்.
தற்போது புனையப்பட்டுள்ள வழக்கிற்கும் எனக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை. அந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவருக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
கைதானவர், தாம் சிவசங்கருக்கு நெருக்கமானவர் என கூறியதாகத் தான் காவல் துறை பதிவு செய்துள்ளது. ஆனால், சிவசங்கரின் உதவியாளர் என்று செய்தி வெளியிடுமாறு காவல் துறைதான் ஊடகங்களிடம் தெரிவித்துள்ளது. அதைக் கேட்டு சில ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. சில ஊடகங்கள் வெளியிடவில்லை.
மீண்டும் இது தொடர்ந்தால் நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தவெக ஐ.டி. விங்கில் இருந்து இந்த செய்தியை பொய்யாக பரப்ப ஆரம்பித்துள்ளார்கள். அவர்கள் மீது வழக்கு தொடர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கடந்த காலங்களில், முதல்வராக இருந்த எங்கள் தலைவர் குறித்து, தற்போதைய முதல்வரும், அவருடைய அமைச்சர்களும் என்னென்ன பேசினார்கள் என்று சமூக ஊடகங்களில் இருக்கின்றன. ஆனால் அப்போதெல்லாம் அவர்கள் மீது திமுக இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்ததில்லை. கடந்த காலங்களில் பத்திரிகை சுதந்திரம் பற்றி பேசியவர்கள்தான் இவர்கள்.
சட்டமன்றம் என்பது, தமிழ்நாட்டின் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணப்படும் உச்சபட்ச இடம். உச்சபட்ச மரியாதைகுரிய அந்த இடத்தில் முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களும் உச்சபட்ச மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
கடந்த காலங்களில் முதலமைச்சராக இருந்த ராமசாமியார், காமராஜர், அண்ணா, கருணாநிதி, எம்ஜிஆர், எங்களுக்கு எதிர் கருத்துக்கொண்டிருந்த ஜெயலலிதா ஆகியோர் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை தற்போதை முதல்வர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
சட்டப்பேரவை குறிப்புகளை எடுத்து படிக்க முதல்வருக்கு நேரம் இல்லை என்றாலும், அவருக்கு அறிக்கை தயாரித்து கொடுப்பவர்களாவது படித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
தவெக அரசு இதற்கு முன்பு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டது. ஏற்கெனவே திமுக அரசு வெளியிட்டப்பட்ட இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதித் துறை மூலம் வெள்ளை அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளனர். செலவு செய்யட்ட பணம், தவறாக செலவு செய்யப்படவில்லை என நிதித் துறை செயலாளரும் தெரிவித்துள்ளார்.
அதுபோலேவே இன்று மின்சாரத் துறையில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு இருக்கும் கடன், இதே ஊழியர் பற்றாக்குறை இவற்றை வைத்துதான் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில், மின் தட்டுப்பாடு பிரச்சனை இல்லாமல் மக்களுக்கு எல்லா நேரமும் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் மின்சாரத் துறையில் என்ன பிரச்சனை என்பதைக் கூட ஆய்வுசெய்ய நேரமில்லாமல் திமுக மீது குற்றம் சுமத்த ஏதோ ஒரு காரணத்தை கூறி வருகிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.