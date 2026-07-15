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காமராஜர் உயிருடன் இருக்கும்போதே அவருக்கு சிலை வைத்தது திமுக; ஆர்.எஸ்.பாரதி பெருமிதம்

'நீ இருந்தால் தான் நான் வெளியே இருக்க முடியும்; நீயும் ராஜினாமா செய்துவிட்டால் நான் சிறைக்கு போக வேண்டியிருக்கும்' என்று கலைஞரிடம் காமராஜர் கூறியதாக ஆர்.எஸ்.பாரதி குறிப்பிட்டார்.

காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை
காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 5:31 PM IST

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சென்னை: காமராஜர் உயிருடன் இருக்கும்போதே அவருக்கு சிலை அமைத்து நேருவால் திறந்து வைத்த பெருமை திமுகவுக்கு உண்டு என்று திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜரின் 124- வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, இன்று (ஜூலை 15) சென்னை ஆலந்தூரில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "காமராஜரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் ஆலந்தூரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு மரியாதைச் செலுத்தும் வகையில் ஆலந்தூர் திமுக தோழர்கள் மிகச் சிறப்பான ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தனர்.

திமுகவிற்கும், காமராஜருக்கும் இருக்கும் தொடர்பைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் பெருந்தலைவர் காமராஜர் குடியாத்தத்தில் போட்டியிட்டார். எங்கள் தலைவர் பேரறிஞர் அண்ணா, காமராஜரை ஆதரித்துப் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். 'குணாளா குலக்கொழுந்தே' என்று வர்ணித்து அவரை ஆட்சிப் பீடத்திலேயே அமர்வதற்கு காரணமாக இருந்ததில் திமுகவுக்கும் பங்கு உண்டு.

அதேபோல், முதன்முதலில் காமராஜருக்கு அவர் உயிருடன் இருக்கும்போதே இன்றைய அண்ணா சாலையில் பிரம்மாண்டமாக நிற்கின்ற அந்த சிலையை சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் அமைத்தது திமுக. அண்ணாவுக்கு சிலை வைக்க வேண்டும் என்று திமுக நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் விரும்பிய அந்த நேரத்தில் அண்ணா தனக்கு சிலை தேவையில்லை. பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு சிலை வையுங்கள் என்று சொல்லி அந்த சிலையை அப்போதைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவை கொண்டு திறந்து வைத்த பெருமை திமுகவிற்கு உண்டு.

இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் காமராஜருடன் பின்னிப் பிணைந்தது திமுக. காமராஜர் மறைந்த நேரத்தில் கொடுமையான மிசா சட்டம் அமலில் இருந்தது. அந்த நேரத்தில் காமராஜை கைது செய்ய வேண்டும் என்ற உத்தரவு வந்தபோது முடியாது என்று மறுத்தவர் கலைஞர்.

அதோடு மட்டுமல்ல, அதற்காக முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன் என்று காமராஜரின் ஒப்புதலுக்காக சென்றபோது 'நீ இருந்தால் தான் நான் வெளியே இருக்க முடியும்; நீயும் ராஜினாமா செய்துவிட்டால் நான் சிறைக்கு போக வேண்டியிருக்கும்' என்று கூறியதால் கலைஞர் ஆட்சியில் நீடித்தார்.

காமராஜர் மறைந்தபோது காங்கிரஸில் இருந்த சில பேர் சத்தியமூர்த்தி பவனிலும், காங்கிரஸ் மைதானத்திலும் அடக்கம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன நேரத்தில் அவருக்கு அரசு மரியாதையுடன் ராஜாஜி மண்டபத்தில் உடலை அடக்கம் செய்தவர் கலைஞர். அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூறினார்கள், காமராஜருக்கு மகன் இல்லை என்ற குறையை கலைஞர் தீர்த்துவிட்டார் என்று தெரிவித்தனர்.

2006 -ம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஜூலை 15 -ம் தேதி காமராஜர் பிறந்தநாளை கல்வி வளர்ச்சி நாளாக அறிவித்தவர் கலைஞர். பொதுவாக இதுபோன்ற அறிவிப்புகள் வந்தால் 'GO' மட்டும் போட்டுவிடுவார்கள். அதாவது இன்னொரு ஆட்சி வந்தால் அதனை கைவிட்டுவிடுவார்கள். ஆனால் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் காமராஜரின் பிறந்தநாளை அரசு விழாவாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக சட்டமே இயற்றிய தலைவர் தான் கலைஞர்" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்தார்.

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TAGGED:

பேரறிஞர் அண்ணா
கலைஞர் கருணாநிதி
CHENNAI
KAMARAJAR BIRTHDAY
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