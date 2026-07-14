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சட்டமன்றத்தில் வந்தே மாதரம் இசைக்கப்பட்டது பெருமையாகத்தான் இருந்தது- சௌமியா அன்புமணி

சட்டமன்றத்தில் தேசிய கீதம் இரண்டு முறை இசைக்கப்பட்டதும் பெருமையாக இருந்தது என்று சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.

தருமபுரி எம்எல்ஏ சௌமியா அன்புமணி செய்தியாளர் சந்திப்பு
தருமபுரி எம்எல்ஏ சௌமியா அன்புமணி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 7:07 PM IST

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தருமபுரி: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் வந்தே மாதரம் இசைக்கப்பட்டபோது பெருமையாகத்தான் இருந்தது என்று தருமபுரி எம்எல்ஏ சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

தருமபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினரான சௌமியா அன்புமணி, தருமபுரி நகரை ஒட்டியுள்ள சனத்குமார் நதியை பார்வையிட்டு இன்று ஆய்வு செய்தார். ஆங்காங்கே குப்பை கொட்டப்பட்டு, கழிவு நீர் கலந்து துர்நாற்றம் வீசி வரும் நிலையில், நதியை சுத்தம் செய்து பராமரிப்பதற்காக அன்னசாகரம், பாரதிபுரம், ஏமகுட்டியூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவருடன் தருமபுரி நகராட்சி அலுவலர்களும் சென்றிருந்தனர்.

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அதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் சௌமியா அன்புமணி கூறுகையில், "நாம் இப்போது சனத்குமார் நதி ஓடுகின்ற இடத்தில் இருக்கிறோம். ஆனால் இங்கு நதி இல்லை.

வத்தல் மலையில் இருந்து வரும் மழை வெள்ளம், சனத்குமார் நதியில் பெருக்கெடுத்து ஓடி, தென்பெண்ணை ஆற்றில் துணை நதியாக கலக்கிறது. இங்கு நதியே குளம் போல காட்சியளிக்கிறது. இந்த சனத்குமார் நதியில் ஒரு காலத்தில் குளித்து இருக்கிறார்கள். துணி துவைத்திருக்கிறார்கள். குடிநீராகவும் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இதில் இருந்து கருப்பு நெல் போன்ற பயிர்களை சாகுபடி செய்து, விவசாயமும் செய்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று நதி இருக்கும் இடமே தெரியவில்லை.
இந்த சனத்குமார் நதியை நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தினர், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி சுத்தம் செய்து வருகின்றனர். ஆனால் நதி முழுவதும் டன் கணக்கில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தேங்கி இருக்கின்றன. இந்த பகுதியில், பாதாள சாக்கடை திட்டம் 40 சதவீதம் முடிவடைந்துள்ளது.

இந்த நதியை சுத்தம் செய்ய வேண்டும், நதியை பராமரிக்க வேண்டும், கழிவுகள் கலக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும். இதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து, நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நகராட்சி அலுவலர்களுடன் ஆய்வு செய்துள்ளோம். சனத்குமார் நதி ஆக்கிரமிப்புகளை நகராட்சி அதிகாரிகள் கண்டறிந்து அகற்ற வேண்டும்.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அணை கட்டக்கூடாது என்பது தான் நமது முடிவு. ஆனால் கருத்து கேட்க ஆணையம் அமைக்க கூடாது. அணை கட்டுவதில் கர்நாடக அரசு கட்டுவதில் தீவிரமாக இருக்கிறது. கர்நாடக அரசுக்கு வேண்டுமானால் வாக்கு அரசியலாக இருக்கலாம். ஆனால், நமக்கு வாழ்வதார பிரச்சனை.

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நமது சட்டமன்றத்தில் வந்தே மாதரம் இசைக்கப்பட்டபோது பெருமையாகத்தான் இருந்தது. தேசிய கீதம் இரண்டு முறை இசைக்கப்பட்டதும் பெருமையாக இருந்தது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தையும், தேசிய கீதத்தையும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பாடலாம்" என்று தெரிவித்தார்.

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DHARMAPURI MLA
SOWMIYA ANBUMANI
VANDE MATARAM
TN ASSEMBLY
SOWMIYA ON VANDE MATARAM

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