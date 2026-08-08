ETV Bharat / state

தமிழக எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தை திமுக, அதிமுக புறக்கணித்தது தவறு - தமிழக ஜனதா தளம் கருத்து

தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். இதுகுறித்து கருத்து சொல்ல தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து எம்.பி.க்களும் ஒன்றாக உள்ளனர் என்ற சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்று ராஜகோபால் தெரிவித்தார்.

ராஜகோபால், மாநிலத் தலைவர், தமிழக ஜனதா தளம்
ராஜகோபால், மாநிலத் தலைவர், தமிழக ஜனதா தளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: தொகுதி மறுசீரமைப்பு தொடர்பான தமிழக எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தை திமுக, அதிமுக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் புறக்கணித்தது தவறு என்று தமிழக ஜனதா தளம் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

தமிழக ஜனதா தளம் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் வழக்கறிஞர் ராஜகோபால், திருச்சி எடமலைபட்டி புதூரில் உள்ள மாவட்ட அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டை தமிழக ஜனதா தளம் முழுமனதுடன் வரவேற்கிறது. அனைத்து தரப்பினருக்குமான பட்ஜெட்டாக இது அமைந்துள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் விவசாயக் கடனை ரத்து செய்திருக்க வேண்டும். இதற்கான அறிவிப்பை இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும். நெல் கொள்முதலை விரைவுப்படுத்த வேண்டும்.

இதையும் படிங்க.. இலங்கைக்கு படகு மூலம் கடத்த இருந்த 297 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; ராமநாதபுரம் போலீசார் அதிரடி

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் ஏற்கனவே தீர்ப்பு நமக்கு சாதமாக இருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டுக்கு 105 டிஎம்சி தண்ணீர் தர வேண்டும். நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்தாத கர்நாடக அரசை, மத்திய அரசு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. கர்நாடகா அரசை மத்திய அரசு கண்டிக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் மத்திய அரசின் மெத்தனப் போக்கை கண்டிக்கின்றோம்.

நீர் மேலாண்மைக்கு நிரந்தர தீர்வு, நதிகளை இணைப்பதுதான். தண்ணீர் பிரச்சனையை தீர்க்க நதிகளை இணைக்க வேண்டும். இதற்காக இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.250 கோடி நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கி உள்ளது. அந்த நிதி போதாது. எனவே, நதி நீர் இணைப்புத் திட்டத்திற்கு அதிக அளவு நிதி ஒதுக்க வேண்டும். ஆறுகளை மத்திய அரசு தேசியமயமாக்க வேண்டும்.

1961-ஆம் ஆண்டு, காமராஜர் ஆட்சிக் காலத்தில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராசி மணல் பகுதியில் காவிரி நீரை சேமிக்க அணை கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. அதன் பிறகு ஆட்சி மாற்றத்தால் அந்தத் திட்டம் நிறைவேறாமல் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டது.

அணை கட்டபட்டால் 70 முதல் 100 டி.எம்.சி. வரை தண்ணீர் தேக்கலாம். அதன் பிறகு 60 ஆண்டு காலம், இது குறித்து சிந்திக்கவில்லை. இதுகுறித்து தற்போது முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மனு அனுப்பி உள்ளோம். அதற்கு அதிகாரிகள் பதில் அனுப்பியுள்ளார்கள். இதுதொடர்பாக, மீண்டும் முதலமைச்சரை சந்தித்து வலியுறுத்துவோம். இந்த திட்டத்தை தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும்.

மும்முனை மின்சார இணைப்புக்கு பணம் செலுத்திய விவசாயிகளுக்கு இன்னமும் மின் இணைப்பு கிடைக்காமல் இருக்கிறது. அவர்களுக்கு உடனடியாக மின் இணைப்பு கிடைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி ஒவ்வொரு சாதிக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவம் அளிக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க.. முல்லை பெரியாறு அணையில் இருந்து விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு - தென்மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

தொகுதி மறு சீரமைப்பு குறித்து தமிழக எம்.பி.க்களின் கருத்தை அறியும் கூட்டத்தை திமுக, அதிமுக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் புறக்கணித்தது தவறு. தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். இதுகுறித்து கருத்து சொல்ல தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து எம்.பி.க்களும் ஒன்றாக உள்ளனர் என்ற சூழலை உருவாக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TAMI NADU JANATA DAL
ALL PARTIES MPS MEET
DELIMITATION BILL
TVK GOVT TN CM VIJAY
MPS MEET ON DELIMITATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.