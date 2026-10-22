கடன் தள்ளுபடி மட்டுமே தீர்வாகுமா? விவசாயத்தை லாபகரமான தொழிலாக மாற்றுவது எப்படி?'ஐடி ரூரல் மிஷன்' நிறுவனர் திருச்செல்வம் ராமு பிரத்யேக பேட்டி
"கடனைத் திருப்பி செலுத்த முடியாமல் தவிக்கும் விவசாயிகளுக்கு வேண்டுமானால் கடன் தள்ளுபடி தற்காலிக நிவாரணத்தை வழங்கக்கூடும். விவசாயத்தின் அடிப்படைப் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள் தொடர்ந்து நீடித்தால், அவர்கள் மீண்டும் கடன் வாங்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும்"
Published : October 22, 2026 at 10:05 PM IST
-BY இரா. சிவக்குமார்
விவசாயிகளின் கடன் சுமைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு கடன் தள்ளுபடி மட்டுமே போதுமா? விவசாயத்தின் உற்பத்திச் செலவைக் குறைத்து, விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான விலையை உறுதிப்படுத்தி, விவசாயத்தை லாபகரமான தொழிலாக மாற்றுவது எப்படி? என்பன உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறார் 'ஐடி ரூரல் மிஷன்' நிறுவனர் திருச்செல்வம் ராமு. ஐடி துறையையும், விவசாயத் துறையையும் இணைத்து வெற்றிக் கண்டவர்தான் இவர்.
தற்போது சிவகங்கை மாவட்டம் வேப்பங்குளம், நாட்டாகுடி கிராமங்களை தத்தெடுத்து அவை விவசாயத்தில் தன்னிறைவு அடைவதற்கான முயற்சிகளை திருச்செல்வம் ராமு மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இதனிடையே, உலக உணவு தினத்தை முன்னிட்டு, ‘ஒன்றிணைவோம்… விவசாயத்தையும், நீர்வளத்தையும் காப்போம்!’ என்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் மாநாடு, சென்னையில் அக்டோபர் 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது.
இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட 'ஐடி ரூரல் மிஷன்' அமைப்பின் நிறுவனர் திருச்செல்வம் ராமு, ‘விவசாயக் கடன்: ஒரு புதிய பார்வை’ என்ற தலைப்பிலான ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பித்தார்.
இந்நிலையில், 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' சார்பில் அவரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உரையாடினோம். அப்போது விவசாயத் துறையின் வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பொறுமையாக எடுத்துக் கூறினார் திருச்செல்வம் ராமு. அவருடன் நாம் மேற்கொண்ட உரையாடலின் சிறப்புத் தொகுப்பை இங்கே பார்க்கலாம்.
கேள்வி: விவசாயிகள் தொடர்ந்து கடன் சுமையில் சிக்குவதற்கான அடிப்படைக் காரணங்கள் என்ன?
பதில்: விவசாயிகளின் கடன் சுமையை அவர்கள் வாங்கிய கடன் அளவை மட்டுமே வைத்து மதிப்பிட முடியாது. சாகுபடிக்கான செலவுக்கும், அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடுதான் முக்கியமானது. விதைகள், உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள், தொழிலாளர் கூலி, இயந்திரங்கள், பாசனம், போக்குவரத்து உள்ளிட்ட செலவுகள் அதிகரிக்கின்றன. ஆனால், மகசூல் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேல் அதிகரிக்கவில்லை.
விளைபொருட்களுக்கும் உரிய விலை பெரும்பாலும் கிடைப்பதில்லை. வறட்சி, வெள்ளம், பூச்சித் தாக்குதல் போன்றவற்றால் விளைச்சலும் பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் ஒரு பருவத்தில் ஏற்படும் இழப்பை ஈடுகட்ட, அடுத்த பருவத்திற்கும் கடன் வாங்க வேண்டிய நிலை உருவாகிறது.
கேள்வி: கடன் தள்ளுபடி விவசாயிகளின் பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வாக அமையுமா?
பதில்: கடனைத் திருப்பி செலுத்த முடியாமல் தவிக்கும் விவசாயிகளுக்கு வேண்டுமானால் கடன் தள்ளுபடி உடனடி நிவாரணத்தை வழங்கக்கூடும். ஆனால், விவசாயத்தின் அடிப்படைப் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள் தொடர்ந்து நீடித்தால், அவர்கள் மீண்டும் கடன் வாங்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும். எனவே, கடன் தள்ளுபடியை மட்டும் தீர்வாகக் கருதாமல், உற்பத்திச் செலவுகளை குறைத்தல், நடப்பு தரவுகள் அடிப்படையில் தேவைக்கேற்ப உற்பத்தி செய்யும் வகையில் விவசாயிகளை வழிநடத்துதல், விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான விலையை உறுதிப்படுத்துதல், சிறு, குறு விவசாயிகளும் பயன்பெறும் வகையில் சந்தை வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கேள்வி: விவசாயக் கடன் வழங்கும் முறையில் என்ன மாற்றங்கள் தேவை?
பதில்: விவசாயத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப கடன் வழங்கும் முறையை மாற்றியமைக்க வேண்டும். விதைப்பு, சாகுபடி, அறுவடை ஆகியவற்றுக்கான கால இடைவெளியையும், விவசாயிகளுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் காலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான நடைமுறைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
சிறு, குறு விவசாயிகள், மழையை மட்டுமே நம்பியுள்ள விவசாயிகள், இயற்கைப் பேரிடர்களால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் ஆகியோரின் தேவைகள் தனித்தனியாக மதிப்பிடப்பட வேண்டும். அவர்களின் சாகுபடிச் செலவு, பயிர் வகை, பாசன வசதி, வருமானம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கடன் வழங்குவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
கேள்வி: விவசாயத்தை லாபகரமான தொழிலாக மாற்ற என்ன செய்ய வேண்டும்?
பதில்: விவசாயிகளின் உற்பத்திச் செலவைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், அவர்களின் உழைப்புக்கும் முதலீட்டுக்கும் ஏற்ற வருமானம் கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். தரமான விதைகள், உரங்கள், வேளாண் இயந்திரங்கள் ஆகியவை உரிய நேரத்தில் கிடைக்க வேண்டும். விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்கவும், இடைத்தரகர்களை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும் நிலை குறையவும் நடவடிக்கைகள் தேவை.
தற்போதைய வேளாண் விரிவாக்கம் கிராம அளவில், தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விவசாய மேலாண்மை மையங்கள் எனும் மாதிரி விரிவு படுத்தப்படவேண்டும். மேலும், விளைபொருட்களைச் சேமித்தல், பதப்படுத்துதல், மதிப்புக் கூட்டுதல், நேரடியாக விற்பனை செய்தல் போன்றவற்றுக்கு ஆதரவு வழங்குவதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கலாம்.
கேள்வி: நீர்வளப் பாதுகாப்புக்கும் விவசாயிகளின் கடன் சுமைக்கும் என்ன தொடர்பு?
பதில்: விவசாயத்தின் வெற்றியே நீர் வளத்தை அடிப்படையாக வைத்துதான். வறட்சியால் பயிர்கள் பாதிக்கப்படும்போது விவசாயிகளின் முதலீடு வீணாகிறது. அதிக மழை, வெள்ளம் போன்றவையும் இழப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.எனவே, கண்மாய்கள், ஏரிகள், குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளைப் பாதுகாத்தல், மழைநீரைச் சேகரித்தல், பாசனக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல், நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துதல், பாசனத்தை நவீனப்படுத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் அவசியம். இவை சாகுபடி அபாயங்களைக் குறைத்து, விவசாயிகளின் வருமானத்தை பாதுகாக்க உதவும்.
கேள்வி: இயற்கைப் பேரிடர்களால் பாதிக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கு என்ன பாதுகாப்பு தேவை?
பதில்: வறட்சி, வெள்ளம், புயல், பூச்சித் தாக்குதல் போன்றவற்றால் ஏற்படும் இழப்புகள் விவசாயிகளை பெரும் நிதி நெருக்கடிக்குள் தள்ளுகின்றன. பயிர்க் காப்பீட்டு திட்டங்களை வலுப்படுத்துதல், இழப்பீடுகளை உரிய காலத்தில் வழங்குதல், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏற்ற கடன் மறுசீரமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் தேவை. அந்தந்தப் பகுதிகளின் காலநிலை மற்றும் நீர்வள நிலைமைக்கு ஏற்ற சாகுபடி முறைகளையும் ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
தற்போது கால்நடைகளால் பயிர்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு தீர்வாக அரசும், விவசாயிகளும் இணைந்து வெளிச்சுற்றில் வேலி அமைக்கும் அணுகுமுறையை ஏற்படுத்துதல் நல்ல பலனை தரும். சிவகங்கை மாவட்டம் வேப்பங்குளம் மற்றும் நாட்டாகுடி கிராமங்களில் இந்த அணுகுமுறை சிறந்த பயனை தந்து வருகிறது.
கேள்வி: விவசாயிகளின் கடன் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதில் அரசின் பங்கு என்ன?
பதில்: விவசாயக் கடன் பிரச்சினை என்பது தனிநபர் நிதி மேலாண்மை சார்ந்தது மட்டுமல்ல. வேளாண் கொள்கைகள், வங்கிக் கடன் நடைமுறைகள், சந்தை அமைப்பு, நீர்வள மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல அம்சங்களுடன் தொடர்புடையது. எனவே அரசு, வங்கிகள், கூட்டுறவு அமைப்புகள், விவசாயிகள் சங்கங்கள் ஆகியவை இணைந்து செயல்பட வேண்டும். விவசாயிகளின் உண்மையான தேவைகளைக் கேட்டறிந்து திட்டங்களை உருவாக்குவதுடன், அவற்றின் பயன்கள் விவசாயிகளைச் சென்றடைகின்றனவா என்பதையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
கேள்வி: விவசாயிகளின் கடன் சுமைக்கான நிரந்தரத் தீர்வு என்ன?
பதில்: விவசாயிகளுக்கு கடன் கிடைப்பது மட்டுமே முக்கியமல்ல; அந்தக் கடனைப் பயன்படுத்தி லாபகரமாக விவசாயம் செய்து, அதைத் திருப்பிச் செலுத்தக்கூடிய சூழலை உருவாக்குவதுதான் முக்கியம். உற்பத்திச் செலவைக் குறைத்தல், நியாயமான விலை, நிலையான சந்தை வாய்ப்புகள், நீர்வளப் பாதுகாப்பு, பேரிடர் இழப்புகளுக்கான பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
நிகர லாபம் உத்தரவாதம் இல்லாத விவசாய தொழிலுக்கு அரசு கடன் கொடுக்கிறது எனில், நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பு, உணவுப் பொருள் விலை மேலாண்மை, கிராம பொருளாதாரம், விவசாயிகள் என 90 கோடி மக்களுக்கான வாழ்வாதாரம் என பல முக்கிய காரணிகளை கருத்தில் கொண்டுதான். ஆனால், திருப்பி செலுத்தும் விஷயத்தில் அதை தொழிலாக மட்டும் பார்க்கும் நிலை நியாயம் அல்ல.
விவசாயிகளின் நிகர லாபத்தை உறுதிப்படுத்தும் கொள்கை முடிவை அரசு எடுத்து, அதனை செயல்படுத்துவதுதான் விவசாயிகள் மற்றும் நுகர்வோர்களுக்கான தீர்வாக அமையும்.