ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் தொடரும் ஐடி ரெய்டு; முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக தகவல்
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஜாபர் சாதிக் சமீபத்தில் ஜாமீனில் வெளியே வந்த நிலையில், தற்போது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், NCB அதிகாரிகள், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : April 8, 2026 at 9:22 AM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் சிக்கிய ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் இரண்டாவது நாளாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், பல்வேறு இடங்களில் பணப்பட்டுவாடா நடைபெறுவதாக ஐ.டி. அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதன் அடிப்படையில், நேற்று காலை சென்னையில் 10 இடங்களில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள், தேர்தல் பறக்கும் படையினருடன் இணைந்து சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, போதைப் பொருள் வழக்கில் கைதான ஜாபர் சாதிக்கிற்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
எழும்பூரில் உள்ள ஜாபர் சாதிக் சொந்தமான JMS ரெசிடென்சி, பட்டினம்பாக்கத்தில் உள்ள ஜாபர் சாதிக் வீடு, புரசைவாக்கத்தில் உள்ள விடுதி உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள்(IT), மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள்(NCB), தேர்தல் பறக்கும் படையினர் (FST) மூவரும் இணைந்து கூட்டுச்சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ரூ.2000 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருளை வெளிநாட்டிற்கு கடத்தியதாக திரைப்பட தயாரிப்பாளரும், தொழிலதிபருமான ஜாபர் சாதிக் உள்ளிட்ட பலர் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பின்னர் சட்டவிரோத பண பரிமாற்றத்தின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளும் ஜாபர் சாதிக்கை கைது செய்தனர். அப்போதே ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஜாபர் சாதிக், சமீபத்தில் ஜாமீனில் வெளியே வந்த நிலையில், தற்போது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், NCB அதிகாரிகள், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
முன்னதாக, நேற்று தி.நகரில் அமைந்துள்ள இயக்குநர் அமீர் அலுவலகத்திற்குச் சென்ற வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், அங்கு யாரும் இல்லாததால் சோதனை செய்யாமல் விசாரணை மட்டும் நடத்தி விட்டு சென்று விட்டனர்.
மேலும், சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள ஜாபர் சாதிக்கின் இல்லத்தில் நேற்று 4 மணி நேரம் நடந்த சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்களை வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்நிலையில், இன்றும் ஜாபர் சாதிக்குக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.