அமைச்சர் சேகர்பாபு மகன்கள் நிறுவனத்தில் ஐடி ரெய்டு
Published : April 13, 2026 at 5:55 PM IST
சென்னை: பணப் பட்டுவாடா செய்வதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் அமைச்சர் சேகர்பாபுவின் மகன்கள் நிறுவனத்தில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சூழலில், மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளது. இதனால், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள், வருமானவரித் துறை அதிகாரிகள், அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினர் இணைந்து தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சென்னையில் உள்ள சில இடங்களில் இன்று காலை முதலே அதிரடியாக சோதனை செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, மயிலாப்பூர், வடபழனி, கீழ்பாக்கம் உள்ளிட்ட ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அதன்படி, சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள தொழிலதிபர் ஒருவரின் இல்லத்திலும், மயிலாப்பூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்திலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் காலை முதல் சோதனை செய்து வருகின்றனர்.
அதேபோல, மயிலாப்பூர் சிவசாமி தெருவில் அமைந்துள்ள எஸ் கிரவுத் அலையன்ஸ் எல்எல்பி என்ற தனியார் நிறுவனத்திலும், இன்று காலை முதல் 5-க்கும் மேற்பட்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த நிறுவனம் சாலைப் பணிகள் உள்ளிட்ட ஒப்பந்தங்களை எடுத்து பணி செய்து வருகிறது.
இந்த நிறுவனத்தை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சராக உள்ள சேகர்பாபுவின் மகன்களான ஜெய சிம்மன் மற்றும் விக்னேஷ் ஆகியோர் நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தேர்தல் சமயத்தில் பணப் பட்டுவாடா செய்வதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இந்த சோதனையை செய்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிறுவனம் சரியான முறையில் வருமான வரி தாக்கல் செய்துள்ளதா? வரி ஏய்ப்பு எதாவது செய்துள்ளார்களா? என்பது முழு விசாரணைக்கு பிறகே தெரிய வரும் என வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, வடபழனி பகுதியில் உள்ள தொழிலதிபர் அருள்முருகன் என்பவர் வீட்டிலும், கீழ்ப்பாக்கம் பகுதியில் தொழிலதிபர் ஒருவர் வீட்டிலும் பணப்பட்டுவாடா ஏதாவது நடைபெற்றதா என்பது குறித்து அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருகின்றனர். சோதனை நிறைவடைந்த பிறகே, பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றதா என்பது குறித்து தெரிய வரும் என வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.