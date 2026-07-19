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ஐடி வேலையில் சென்னைக்கு டஃப் கொடுக்கும் தஞ்சாவூர்; எஃகு கோட்டையாய் உயர்ந்து நிற்கும் ஐடி பார்க்!

தஞ்சாவூரில் முதன்முறையாக 500 டன் எஃகை பயன்படுத்தி, 6 அடுக்குகளில் மிக பிரம்மாண்டமான ஐடி பார்க் கட்டப்பட்டுள்ளது.

புதிதாக கட்டப்பட்ட ஐடி பார்க்
புதிதாக கட்டப்பட்ட ஐடி பார்க் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 10:42 AM IST

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தஞ்சாவூர்: தஞ்சையில் 69 ஆயிரம் சதுர அடி நிலப்பரப்பில் பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ள ஐடி பார்க் கட்டடத்தை தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் மற்றும் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் ஆகியவர்கள் திறந்து வைத்தார்.

தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி சாலையில் சுமார் 69 ஆயிரம் சதுர அடியில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த பிரம்மாண்ட ஐடி பார்க்கை தொழிலதிபர் ஹம்சவர்தன் மோகன் என்பவர் உருவாக்கியுள்ளார். டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள ஐடி மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் நோக்கில் இந்த கட்டடம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சையில் பள்ளி, கல்லூரி படிப்பை முடித்த ஹம்சவர்தன் மோகன், வெளிநாட்டில் பல்வேறு ஐடி கம்பெனிகளில் பணியாற்றியுள்ளார். கடந்த 2016-ம் ஆண்டு வெளிநாட்டில் இருந்து தஞ்சை திரும்பிய இவர், வெறும் 10க்கு 10 சதுர அடியில் ஒரு பணியாளருடன் சிறிய ஐடி நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.

அதிலிருந்து படிப்படியாக உயர்த்தவர், தற்போது தஞ்சையில் சுமார் 1000 பணியாளர்களை கொண்டு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஐடி சேவையை வழங்கி வருகிறார். இத்துடன் இவரது சேவை நின்றுவிடவில்லை. சொந்த மண்ணில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், தஞ்சையில் ஒரு பெரிய ஐடி பார்க்கை உருவாக்க வேண்டும் என விரும்பினார்.

ஐடி வேலையில் சென்னைக்கு டஃப் கொடுக்கும் தஞ்சாவூர்; எஃகு கோட்டையாய் உயர்ந்து நிற்கும் ஐடி பார்க்! (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்படி, தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அருகில் 69 ஆயிரம் சதுர அடி நிலத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஐடி பார்க் கட்டும் பணிகளை தொடங்கினார். பார்த்து, பார்த்து ஒவ்வொரு தளமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த ஐடி பார்க், தற்போது 6 அடுக்கில் பிரம்மாண்ட கட்டடமாக வளர்ந்து நிற்கிறது. HAMLY TOWERS என்ற பெயர் கொண்ட இந்த இலட்சிய கட்டடம், 10 டன் எஃகு கொண்டு கட்டப்பட்டது என்ற சிறப்பையும் பெற்றுள்ளது.

இந்த கட்டடத்தை தமிழ்நாடு வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் ஆகியோர் நேற்றிரவு திறந்து வைத்துள்ளனர். இந்நிகழ்ச்சியில் தஞ்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் சரவணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ், ”டெல்டா மாவட்டத்தில் இதுபோன்ற நவீன ஐடி பார்க் அமைந்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இளைஞர்களுக்கு உள்ளூரிலேயே வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முக்கிய முயற்சியாக இது அமைந்துள்ளது. மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

அவரை தொடர்ந்து அமைச்சர் வினோத் கூறுகையில், ”தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் தாக்கல் செய்ய உள்ள புதிய பட்ஜெட் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் அமையும்” எனத் தெரிவித்தார்.

தமது லட்சிய கட்டடம் உருவானது குறித்து ஐடி பார்க் உரிமையாளர் ஹம்சவர்தன் மோகன் கூறுகையில், “டெல்டா மாவட்டத்தில் உள்ள சுமார் 7 ஆயிரம் ஐடி மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் நோக்கத்தோடு இந்த ஐடி பார்க் தொடங்கப்பட்டு உள்ளது. HAMLY TOWERS என்ற பெயரிடப்பட்டுள்ள ஐடி பார்க் முழுவதும் எஃகு பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டதாகும். தஞ்சாவூர் தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் மட்டுமல்லாது ஐடி ஊழியர்களுக்கு மையமாகவும் அமைய உள்ளது” என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

மேலும், “தஞ்சாவூரின் வளர்ச்சி மிக வேகமாக உள்ளது. புதிதாக பொறுப்பேற்ற அரசு இதை பயன்படுத்தி வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். வெளிநாட்டு ஐடி நிறுவனங்கள் சென்னையை மட்டுமல்லாது தஞ்சாவூருக்கும் வரவேண்டும். அதற்கு அரசு வழிகாட்ட வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

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இக்கட்டட கட்டுமானம் குறித்து பொறியாளர் விஜய் ஆனந்த் கூறுகையில், ”எஃகு கட்டட கட்டுமானம் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டால் விரைவில் எளிதாக முடிக்க முடியும். ஒரு கட்டட கட்டுமானத்தில் அடித்தளம் அமைக்க மட்டும் அதன் மொத்த செலவில் 30 சதவீதம் செலவழிக்கப்படுகிறது. ஆனால், எஃகு கட்டுமானம் மூலம் செய்தால் அதனை 15 சதவீதமாக குறைக்கலாம்.

இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக கட்டுமானத்தின் செலவு குறைகிறது. அதுமட்டுமின்றி, இந்த கட்டடம் வணிக நோக்கத்திற்காக கட்டுவதால் வாடகை பெறவும் முடிகிறது. மேலும் கட்டுமான பணிகளை வேகமாக முடிக்க முடுயம் என்பதுடன், அதனை தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்கவும் முடியும்” என்றார்.

மேலும், "தஞ்சாவூரில் கட்டட தொழிலாளர்கள் தட்டுப்பாடு உள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர், செலவை குறைக்க இந்த வகை எஃகு கட்டுமானத்தை மேற்கொண்டோம்" என தெரிவித்தார்.

உட்புற அலங்காரம், வெளிப்புற உயர்தர கண்ணாடி, லிப்ட் வசதி என மொத்தம் சுமார் 60 கோடி மதிப்பிீட்டில் இக்கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது.

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THANJAVUR STEEL IT PARK
MINISTER MOHAMED PARVEZ
அமைச்சர் வினோத்
HAMLY TOWERS IT PARK
HAMLY TOWERS STEEL IT PARK

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