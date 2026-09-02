சென்னையில் 5 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் உள்ள தனியார் மென்பொருள் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை
இந்த சோதனையின் போது பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக வருமான வரித்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : September 2, 2026 at 1:17 AM IST
சென்னை: சென்னையில் தனியார் மென்பொருள் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் (ஐ.டி.) நேற்று (செப்.1) சோதனை நடத்தினர்.
சென்னை பெருங்குடி மற்றும் ஓம்எம்ஆர் பகுதிகளில் உள்ள சில தனியார் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாக ஐ.டி. அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதன்பேரில், அந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களுக்கு நேற்று சென்ற ஐ.டி. அதிகாரிகள் அங்கு அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
கந்தன் சாவடியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்திலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இந்நிறுவனம் ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் முதலீட்டு நிறுவனம் ஆகும்.
|இதையும் படிங்க: முதலமைச்சர் விஜய் பெயரில் லட்சக்கணக்கில் மோசடி: தமிழக காவல்துறையின் உதவியை நாடும் ம.பி. போலீஸ்
அதேபோல, பெருங்குடியில் உள்ள சில தனியார் நிறுவனங்களிலும் இந்த சோதனை நடைபெற்றது. ஓஎம்ஆர் சாலையில் செயல்பட்டு வரக்கூடிய தனியார் நிறுவனத்திலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிறுவனம் வெளிநாட்டை சேர்ந்த விளம்பரம், வெளியீடு மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் சார்ந்த நிறுவனம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், இந்த சோதனையின் போது பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக வருமான வரித்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த ஆவணங்களை முழுமையாக ஆய்வு செய்த பிறகே, வரி ஏய்ப்பு தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் தெரியவரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.