கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சுகாதாரத்துறையில் பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் - துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
இந்திய மருத்துவர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை வல்லுநர்கள் ஆகியோர் உலகம் முழுவதும் நன்மதிப்பைப் பெற்றுள்ளதாக துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 5, 2026 at 9:07 PM IST
சென்னை: கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவின் சுகாதாரத்துறை குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைக் கண்டுள்ளதாக துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று (செப்.05) நடைபெற்ற இதய வால்வு மற்றும் இதய அமைப்புச் சார்ந்த நோய்களுக்கான சிகிச்சையை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய அளவிலான மருத்துவக் கல்வி மாநாட்டில் (India Valves 2026) சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட இந்திய துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், ‘India Valves Registry’-யை தொடங்கி வைத்தார்.
மாநாட்டில் பேசிய துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், "மருத்துவ நிபுணத்துவம், அறிவியல் ஆய்வு, புத்தாக்கம் மற்றும் கூட்டு முயற்சி ஆகியவை ஒரே தளத்தில் ஒன்றிணைவது மனிதகுல நலனுக்கான முக்கியமான முன்னேற்றமாகும். ஒவ்வொரு மருத்துவச் செயல்முறை, மருத்துவ அறிவியல் முன்னேற்றத்திற்குப் பின்னாலும், ஆரோக்கியமாகவும், கண்ணியத்துடனும் வாழ விரும்பும் ஒரு நோயாளி இருக்கிறார்.
இதய வால்வு மற்றும் இதய அமைப்பு சார்ந்த நோய்கள அதிகரித்து வருவது சவாலாக உள்ள போதிலும், மருத்துவ அறிவியலின் முன்னேற்றங்கள், இந்நோய்களுக்கான சிகிச்சை முறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல்வேறு நாடுகள் மேம்பட்ட இதய வால்வு சிகிச்சைகள் மற்றும் பிற இதய இரத்த நாள சிகிச்சைகளுக்கான தேசிய பதிவேடுகளை ஏற்கனவே உருவாக்கியுள்ளன. இந்தியாவில் இதுபோன்ற கூட்டு முயற்சியை முன்னெடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை வரவேற்கிறேன். இன்றைய சூழலில் எந்தத் துறையை எடுத்துக் கொண்டாலும், தரவுகள் இல்லாமல் நாம் அதிகம் சாதிக்க முடியாது.
இந்தியா தனது சொந்த நோயாளிகள் மற்றும் மருத்துவ அனுபவங்களின் அடிப்படையில் மருத்துவ தரவுகளை உருவாக்க வேண்டும். இதுபோன்ற பதிவேடுகள் சிகிச்சை விளைவுகளை நன்கு புரிந்துக்கொள்ளவும், சவால்கள் மற்றும் இடைவெளிகளைக் கண்டறியவும், மருத்துவ அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவும், நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சையை மேம்படுத்தவும் மருத்துவ சமூகத்திற்கு உதவும்.
கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவின் சுகாதாரத்துறை குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைக் கண்டுள்ளது. 'ஆயுஷ்மான் பாரத்' திட்டத்தில் 44 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகள் உள்ளனர். கடந்த பத்தாண்டுகளில் மருத்துவ நிபுணத்துவம் மற்றும் புத்தாக்கத்திற்கான முக்கிய மையமாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது. இந்தியா தனது மக்களுக்காக கொரோனா தடுப்பூசிகளை உருவாக்கியதுடன், சுமார் 100 நாடுகளுக்கும் தடுப்பூசிகளை வழங்கியது. இதன்மூலம் இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் மருத்துவ மற்றும் தொழில்நுட்பத் திறன்களை வெளிப்படுத்துகிறது.
நமது மருத்துவர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை வல்லுநர்கள் ஆகியோர் உலகம் முழுவதும் மதிப்பைப் பெற்றுள்ளனர். 2047- ஆம் ஆண்டுக்குள் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும்; வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா, ஆரோக்கியமான இந்தியாவாகவும் திகழ வேண்டும்" என்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் 1.48 கோடி குடும்பங்களுக்கு 2,000- க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளில் கட்டணமில்லா சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டு காப்பீட்டுத் தொகை 5 லட்சத்திலிருந்து 25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 20 மாதங்களில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் 2,590 பேருக்கு இதய வால்வு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 53 சதவீதம் பேர் பெண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதய வால்வு சிகிச்சை தொடர்பான தரவுகளை முறையாகப் பதிவு செய்ய இந்த புதிய பதிவேடு உதவும். தமிழ்நாடு அரசு இந்த பதிவேட்டுடன் இணைந்து செயல்படும். இதற்காக, மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளும் தங்களது தரவுகளைப் பதிவு செய்ய ஊக்குவிக்கப்படும்.
காப்பீட்டுத் தரவுகள் மற்றும் மருத்துவ முடிவுகளை ஒருங்கிணைத்து, சிறந்த சிகிச்சை முறைகளை உருவாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். தமிழ்நாட்டின் ஸ்டெமி (STEMI) திட்டத்தின் கீழ் 18 அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், 188 புற மருத்துவமனைகளுடன் இணைக்கப்பட்டு, மாரடைப்பு சிகிச்சை இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது" என்றார்.