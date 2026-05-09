தவெக ஆட்சியமைக்கும் விவகாரம்; பாஜக மீது பழி போடுவது சரியல்ல: தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் சேர்ந்து நாங்கள் முடிவெடுப்போம் என்று சொன்ன திருமாவளவன் என்ன பேரம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்" என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 9, 2026 at 5:21 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்கும் விவகாரத்தில், ஆளுநர் மீதோ, பாஜக மீதோ பழி சுமத்துவது சரியல்ல என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தபோதிலும் ஆட்சியமைக்க போதிய உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை பெறவில்லை. இதனால் மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக நாடி வருவதால் ஆட்சியமைப்பதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.

இந்த சூழலில், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வீடியோ ஒன்றை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் பேசிய அவர், "நிலவி வரும் அரசியல் சூழ்நிலையால் இந்த வீடியோவை வெளியிடுகிறேன். தொடர்ந்து 3 முறை சந்தித்த பிறகும் முழுமையான எண்ணிக்கை இல்லாததால் தவெக தலைவர் விஜய்யை ஆளுநர் அர்லேகர் திருப்பி அனுப்பி உள்ளார்.

நீங்கள் எண்ணிக்கையை தாருங்கள், நாங்கள் ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்கிறோம் என்று ஆளுநர் மாளிகை தெளிவாகச் சொல்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் போதிய எண்ணிக்கை இல்லாமல் சென்று விட்டு ஆளுநர் மீது பழிபோடுவது எந்த விதத்திலும் நியாயமில்லை. இத்தனை மதிப்பெண்கள் எடுத்தால்தான் தேர்ச்சி பெற முடியும் என்று இருக்கும்போது, அந்த மதிப்பெண் இல்லாமலேயே எங்களை தேர்ச்சிபெறச் செய்யுங்கள் என்று சொல்வது தவறு.

அது மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்றதாக இருக்காது. தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும் என்று கூறும் முதல்வர், பின்னால் இருந்து பல முட்டுக்கட்டைகளை போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்.

வெளித்தோற்றத்தில் எல்லோரும் தவெக தலைவர் விஜய்யை ஆதரிப்பதுபோன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு பின்னால் இருந்து அனைவரும் முட்டுக்கட்டை போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

இதுதான் இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையாக இருக்கிறது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து விட்டு மத்தியில் இருந்து பாஜக, ஆளுநருக்கு அழுத்தம் தருகிறது என்று சொல்கிறார்கள். அதிலும் உண்மையில்லை.

திருமாவளவனின் ஆதரவுக்காக காத்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் சேர்ந்து நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாகத்தான் முடிவெடுப்போம் என்று சொன்ன திருமாவளவன் என்ன பேரம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இவர்கள் அனைவரும் தங்கள் அரசியல் லாபத்திற்காக முடிவுகளை எடுத்து விட்டு பாஜக மீது பழிபோடுவது எந்த விதத்திலும் நியாயமில்லை.

காங்கிரஸ் கட்சி, திமுகவிடம் இருந்து தனது நட்பை முறித்துக் கொண்டு இன்று அவர்களே எத்தனை எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவை தருகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் ஹைதராபாத்திற்கு சென்றிருக்கிறார்கள்.

எல்லோரும் தங்கள் சுயலாபத்திற்காக அரசியல் நகர்வை செய்து விட்டு ஆளுநர் மீதோ, பாஜக மீதோ பழி சுமத்துவது சரியல்ல" என்று அந்த வீடியோவில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

