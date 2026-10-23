தமிழே தெரியாவதவரிடம் தமிழில் விசாரணை நடத்தி சிறை தண்டனை விதிப்பதா? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் தமிழில் இருந்த நிலையில், அவற்றை மனுதாரருக்கு புரியும் மொழியில் விளக்கிக் கூறியதற்கான எந்த ஆதாரம் இல்லை என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 23, 2026 at 10:49 PM IST
சென்னை: தமிழே தெரியாதவரிடம் தமிழில் விசாரணை நடத்தி சிறை தண்டனை விதித்திருப்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என சுட்டிக்காட்டிய உயர் நீதிமன்றம், கஞ்சா கடத்திய வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட 14 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம், காமநாயக்கன்பாளையம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருப்பதாக கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், ஒடிசாவைச் சேர்ந்த நிலு குமார் பாரிக் என்பவரை காவல்துறை கைது செய்தது. அவரிடம் இருந்த சாக்குப் பையை சோதனையிட்டதில் 21 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகக் கூறி வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த கோவை போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த 2025 ஜூலை 31-ஆம் தேதி அவருக்கு 14 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், 1.50 லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்தது. இதை எதிர்த்து அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.
இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கை நீதிபதி எம்.நிர்மல் குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் தமிழில் இருந்த நிலையில், அவற்றை மனுதாரருக்கு புரியும் மொழியில் விளக்கிக் கூறியதற்கான எந்த ஆதாரம் இல்லை. குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு இந்தி மொழியை மட்டுமே புரிந்துகொள்ளும் திறன் உள்ள நிலையில், இது பாதிக்கப்பட்டவரின் நியாயமான விசாரணை உரிமையை பாதிப்பதாக உள்ளது" என்றார்.
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மேலும், பறிமுதல் நடவடிக்கை குறித்து சாட்சிகள் முன்னுக்குப் பின் முரணாகத் தெரிவித்திருப்பதையும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா ஐந்து நாள்களுக்குப் பிறகே நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டதையும் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி,
கஞ்சா கடத்திய வழக்கில் நீதிமன்றம் விதித்த சிறை தண்டனையை ரத்து செய்ததுடன், உடனடியாக அவரை விடுவிக்கவும் உத்தரவிட்டார்.