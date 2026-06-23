அடுத்த தேர்தலில் தவெக இருக்குமா எனத் தெரியாது - நயினார் நாகேந்திரன் கருத்து
"முதலமைச்சர் விஜய் இன்னும் சினிமாவில் நடிப்பது போலவே சட்டமன்றத்தில் இருக்கிறார். இதுபோல முன்பு செய்தவர்களின் நிலைமை என்ன ஆனது என்று அனைவருக்கும் தெரியும்" என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
Published : June 23, 2026 at 4:34 PM IST
சென்னை: அடுத்த தேர்தலில் தவெக இருக்குமா, இல்லையா எனத் தெரியாது என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
பாரதிய ஜனசங்கத்தின் நிறுவனர்களில் ஒருவரான சியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் அவரது உருவப்படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் நயினார் நாகேந்திரன் பேசுகையில், "பாஜக, தவெகவைப் போன்ற சாதாரணக் கட்சி அல்ல. பிரதமரும், உள்துறை அமைச்சரும் வழிகாட்டும் வலிமையான கட்சி. இன்று மட்டுமல்ல, இனி வரும் காலங்களிலும் பாஜகதான் இந்தியாவை ஆளப்போகிறது. ஆனால், தவெக அடுத்த தேர்தலில் இருக்குமா, இருக்காதா என்றே தெரியாது.
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சட்டம் படித்திருக்கிறாரா, இல்லையா எனத் தெரியவில்லை. சட்டம் படித்திருந்தால், திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியின் உத்தரவைக்கூட நிறைவேற்ற முடியாது என்று சொல்ல மாட்டார். அப்படிச் சொல்பவர் அரசியல் அமைப்புச் சட்டப்படி சட்டமன்ற உறுப்பினராக மட்டுமல்ல, அமைச்சராகவும் நீடிப்பதற்குத் தகுதி இல்லாதவர்.
நிர்மல் குமார் ஒரு காலத்தில் பாஜகவில் இருந்தார்; அதன் பிறகு அதிமுகவிற்குப் போனார்; இப்போது தவெகவில் இருக்கிறார். அடுத்த வருடம் எந்தக் கட்சிக்கு போவார் என்றே தெரியாது.
பதவியேற்புக்கு முன் தவெகவினர் ஆளுநர் மாளிகைக்கு எத்தனை முறை சென்றார்கள்? முதலில் எழுதிக் கொடுக்கும்போதே தங்கள் கட்சிக்கு எத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றனர்; தங்களை பதவியேற்க அழைப்பு விடுங்கள் என்றுதானே கடிதம் கொடுத்திருக்க வேண்டும்? அவர்கள் சட்டம் சரியாகப் படிக்கவில்லை; சரியாக எழுதத் தெரியவில்லை என்பதால்தான் ஆளுநர் அவர்களை திருப்பி அனுப்பினார்.
ஆளுநர் மாளிகைக்கு செல்லும் முன்பு முதலமைச்சராக பதவியேற்க விடுங்கள் எனக் கூறி யாருக்கெல்லாம் தொலைபேசியில் அழைத்து சொன்னார்கள். அப்போது பாஜக இனித்ததா?
தமிழகத்தில் முந்தைய ஆட்சியில் மின்தடைக்கு அணில்தான் காரணம் என்று சொன்னார்கள். இப்போதைய அமைச்சரோ குரங்கு வந்துவிட்டது என்கிறார். அடுத்த முறை தமிழகத்தில் பாஜகவினால் நல்ல ஆட்சி அமைந்து, மின் தட்டுப்பாடு இல்லாத மாநிலமாக மாற்றிக் காட்டப்படும்.
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முதலமைச்சர் விஜய் இன்னும் சினிமாவில் நடிப்பது போலவே நினைத்துக் கொண்டு சட்டமன்றத்தில் செயல்படுகிறார். சட்டமன்ற மரபுப்படி அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது. இதுபோல முன்பு செய்தவர்களின் நிலைமை என்ன ஆனது என்று அனைவருக்கும் தெரியும். இனிமேலாவது முதலமைச்சர் தனது தகுதியை அறிந்து, சட்டமன்றத்தின் மரபோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
சபாநாயகர் ஆளுங்கட்சியின் தவறைச் சுட்டிக்காட்டினால் அது வரவேற்கத்தக்கது. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து முதலமைச்சர் பேச வேண்டும்" என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.