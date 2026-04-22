என்னிடம் வருமான வரி சோதனை நடந்தது உண்மைதான்: செல்வப்பெருந்தகை பகிரங்க அறிவிப்பு
ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு சென்னையில் பத்திரிகையாளர்களை அழைத்து, சம்பவம் தொடர்பான முழுமையான ஆதாரங்களை வெளிப்படுத்துவேன் என்று செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 22, 2026 at 9:57 PM IST
சென்னை: தன்னிடம் வருமான வரித் துறையினர் சோதனை நடத்தியது உண்மைதான் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக, தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பரப்புரை உச்சக்கட்டத்தை எட்டியிருந்த சூழலில், குறிப்பாக மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்ள இருந்த நேரத்தில், என்னை அரசியல் ரீதியாக முடக்குவதற்கான திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
"சோதனை" என்ற பெயரில், நான் தங்கியிருந்த இடங்களிலும், அலுவலகத்திலும், அதேபோல் எங்கள் கூட்டணி கட்சியினரின் வீடுகள் மற்றும் அவர்கள் தொடர்புடைய இடங்களிலும் திடீர் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. இந்தச் சம்பவங்களை நான் வெளிப்படையாக ஊடகங்களின் மூலம் எடுத்துரைத்தேன், ஆனால், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இதனை முற்றிலும் மறுத்து வருகின்றனர்.
உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பதை மக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைப்பது எனது கடமையாக நாள் கருதுகிறேன். அதற்காக, இந்த சம்பவங்களுக்கு தொடர்பான ஆதாரங்களை வெளிப்படுத்தத் தயாராக உள்ளேன்.
எனினும், நாளைய தினம் (ஏப்.23) வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளதால் ஜனநாயக கடமை நிறைவேற்றிவிட்டு ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மத்தியில் உண்மையை எடுத்துரைப்பேன்
வரும் 24-ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு சென்னையில் பத்திரிக்கையாளர்களை அழைத்து, சம்பவம் தொடர்பான முழுமையான ஆதாரங்களை வெளிப்படுத்துவேன். மக்களின் முன்பாக உண்மை நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித் துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக நேற்று முன்தினம் தகவல் வெளியானது. இதுகுறித்து அன்றைய தினம், அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.
அதில், "வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், சோதனை என்ற பெயரில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்குள் என்னை சட்ட விரோதமாக தடுத்து வைத்து அரசியல் பணிகளை மேற்கொள்ள விடாமல் தடுத்துள்ளனர்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலும், வருமான வரி சோதனை பற்றி செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்திருந்தார். முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் வருமான வரி சோதனைக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.
அடுத்த சில மணி நேரத்தில், செல்வப்பெருந்தகையின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளித்த வருமான வரித் துறை, அவர் தொடர்புடைய எந்த இடத்திலும் சோதனை நடத்தவில்லை என்று தெரிவித்தது.
மேலும், ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் சில இடங்களில் கணக்கில் வராத பணம் கைமாற்றப்படுவதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சில இடங்களில் சோதனை நடத்தினர் என்றும், அந்த சோதனைக்கும் செல்வப்பெருந்தகைக்கும் எந்த வித தொடர்பும் இல்லை என்றும் வருமான வரித் துறை தெரிவித்திருந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, அரசுத் துறைக்கு எதிராக அவதூறு குற்றச்சாட்டுகளை பரப்பியதற்காக செல்வபெருந்தகை மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் வருமான வரித் துறை சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில் தன்னிடம் வருமான வரித் துறை சோதனை நடத்தியது உண்மைதான் என்று செல்வப்பெருந்தை தெரிவித்துள்ளார்.