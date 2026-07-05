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மேகதாது அணை குறித்து தூண்டிவிடுவதே மோடி சர்க்கார் தான் - வைகோ விமர்சனம்

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் அன்புமணி ராமதாஸின் முன்னெடுப்பை வரவேற்பதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேட்டி
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 8:45 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: மேகதாது அணை குறித்து தூண்டிவிடுவதே மத்திய அரசின் மோடி சர்க்கார் தான் என்று வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, "பத்திரிக்கையாளர்கள் மீது மிகுந்த மரியாதை வைத்திருப்பவன் நான். பத்திரிகையாளர்களை மதிக்கக் கூடியவன் நான். அதிமுகவிற்கு திமுக ஆதரவு அளித்து எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்குவது என்ற நிலைப்பாடு எடுக்கப்பட்டது உண்மை என்று இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன் கூறியுள்ளார். அவ்வாறு எடுத்திருந்தால் அதைவிட பெரிய அரசியல் மோசடி இருக்காது.

தற்பொழுது ஆளுநரை பார்ப்பதற்கு அதிமுகவினர், திமுகவினர் செல்கிறார்கள். ஆளுநர் அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை தான் எடுத்துக் கொண்டு எதுவாக இருந்தாலும் தன்னிடம் கூறலாம் என்று கூறுகிறார். ஆளுநருக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது? மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் தான் இதனை செய்ய முடியுமே தவிர, ஆளுநரே இதனை செய்வேன் என்றால், இது என்ன கவர்னர் ஆட்சியா? ஆளுநரிடம் திமுக சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புகாரில் 356- வது பிரிவை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த பிரிவு மாநில ஆட்சிகளை டிஸ்மிஸ் செய்வதற்கான பிரிவு ஆகும். ஏன் அதனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று திமுக நினைக்கிறது? அப்படி என்றால் கவர்னர் ஆட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறதா?

குதிரைப் பேரத்தை தொடங்கி வைத்ததே திமுக தான். இதுபோன்றுதான் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனையும் அதிமுகவிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய வைத்து திமுகவில் ஜெயிக்க வைத்தார்கள். இந்த ஆட்சி என்ன செய்துவிட்டது என்று திமுகவினர் கேட்கிறார்கள். ஜனநாயகத்தை நாசப்படுத்துகின்ற ஊழல் கமிஷன் கடந்த ஆட்சியில் நடைபெற்றதாகவும், எதற்கெடுத்தாலும் லஞ்சம் கேட்கபட்டதாகவும், கட்சிக்கு அப்பாற்பட்ட நிறுவனதாரர்கள், தொழில் செய்பவர்களே கூறினார்கள். ஆனால் தற்பொழுது இந்த ஆட்சியில் கமிஷன் கேட்கப்படுவது இல்லை என்று அவர்களே கூறுகிறார்கள். கமிஷன் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்கிறார்கள். கமிஷன், கட்டிங், கரப்ஷன் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இதுதான் இந்த அரசின் இமாலய சாதனை.

எங்களை நடத்திய விதமும், தேர்தலுக்கான இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட விதமும், மற்ற கட்சிகளுக்கு சமமாக எங்களையும் நடத்துங்கள் என்று கேட்டும் நான்கு சீட்டுகள் தான் கொடுப்போம், வேறு பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று முகத்தில் அடித்தார் போன்று சொன்னார்கள். கூட்டணி தர்மத்திற்கு கட்டுப்பட்டு திமுகவை ஆதரித்து நான் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டேன். எங்களை நடத்திய விதத்தில் எங்களுடைய தொண்டர்களும், தோழர்களும் நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் இந்தக் கூட்டணியில் தொடரக்கூடாது என்றுதான் கூறினார்கள். திமுகவுடன் இருந்து விலகிக் கொள்கிறோம் என்று அறிவித்தவுடன் எங்களது தொண்டர்கள் அனைவரும் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்தனர்.

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மேகதாது அணையை எதிர்த்து முதல் முதலில் ஆயிரக்கணக்கானோரை திரட்டி போராட்டம் நடத்தியவன் நான். மேகதாது அணை குறித்து தூண்டிவிடுவதே மத்திய அரசின் மோடி சர்க்கார் தான். இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் மக்கள் கொந்தளித்ததைபோல் மத்திய சர்க்காருக்கு ஒரு பயம் வர வேண்டும்; மொத்த தமிழ்நாடும் கொந்தளித்து எழ வேண்டும். அதற்காக தற்போது அன்புமணி ராமதாஸ் முன்னெடுத்துள்ள முன்னெடுப்பை வரவேற்கிறேன். மேகதாது அணை கட்டப்படாமல் இருப்பதற்கு நம்முடைய முயற்சி வெற்றி பெற்றால்தான் எதிர்கால தமிழ்நாடு பஞ்சபிரதேசமாகவும், பாலைவனமாகவும் மாறாமல் இருக்கும்" என்றார்.

TAGGED:

மேகதாது அணை
வைகோ விமர்சனம்
மோடி சர்க்கார்
TVK GOVERNMENT
MODI SARKAR MEKEDATU DAM

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