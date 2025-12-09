ETV Bharat / state

கோவை தடாகம் பள்ளத்தாக்கில் சட்டவிரோத செங்கல் சூளைகள்; ரூ.900 கோடி அபராதம் விதிக்க பரிந்துரை

டெல்லியை சேர்ந்த ஆற்றல் வளங்கள் நிறுவனத்தின் (டெரி) நிபுணர்கள் 4 மாதங்கள் ஆய்வு செய்து ரூ.3 ஆயிரம் கோடி அபராதம் விதிக்கலாம் என்று, மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு பரிந்துரைத்திருந்தனர்.

செங்கல் சூளை
செங்கல் சூளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் சட்டவிரோத செங்கல் சூளைகளுக்கு ரூ.900 கோடி அபராதம் விதிக்க மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சின்ன தடாகம், சோமயம் பாளையம், நஞ்சுண்டாபுரம், பன்னிமடை ஆகிய 4 ஊராட்சிகளில் அமைந்துள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அரசு விதிமுறைகளை மீறி ஏராளமான சட்டவிரோத செங்கல் சூளைகள் செயல்பட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் இருந்து வருகின்றன.

அதே சமயம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் கோயில் நிலங்களில் 50 முதல் 100 அடி ஆழம் வரை செங்கல் சூளைகளுக்கு செம்மண் வெட்டி எடுக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக, மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் வசிக்கும் யானை உள்ளிட்ட விலங்குகள் பாதிக்கப்பட்டதோடு, செங்கல் சூளைகளில் இருந்து வெளியே வரும் நச்சுப் புகையால், தாங்கள் ஆஸ்துமா, கேன்சர் உள்ளிட்ட நோய்களால் அவதிப்பட்டு வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்து வருகின்றன.

இவ்வாறு செம்மண் எடுக்கப்பட்டதன் பாதிப்பை கடந்த 2019 ம் ஆண்டு ஈ டிவி பாரத் ஊடகம் கழுகு பார்வையில் வீடியோவாக எடுத்து செய்தி வெளியிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து செம்மண் எடுக்க சூழலியல் ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர். பிறகு இவர்கள் சட்ட ரீதியாக மேற்கொண்ட நடவடிக்கையை அடுத்து, 4 ஊராட்சிகளில் செயல்பட்டு வந்த 185 செங்கல் சூளைகளுக்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தடை விதித்தது. இதனால் செங்கல் சூளைகள் இயக்கப்படாமல் பணிகள் முடக்கப்பட்டன.

செங்கல் சூளை
செங்கல் சூளை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் கனிம வளத் துறை அலுவலர்கள் செங்கல் சூளைகள் மற்றும் மண் எடுக்கப்பட்ட இடங்களில் அண்மையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அப்போது செங்கல் சூளைகளில் கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த மண் அளவை கணக்கிட்டு நான்கு ஊராட்சிகளிலும் 1.10 கோடி கனமீட்டர் மண் எடுக்கப்பட்டதையும் அவர்கள் உறுதி செய்தனர். மேலும் உரிய அனுமதி இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக மண் எடுக்கப்பட்ட நிலையில் செங்கல் சூளைகளுக்கு ரூ.373.74 கோடி அபராதம் விதிக்கலாம் என தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்திற்கு கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பரிந்துரை செய்தார்.

கசிந்த பரிந்துரை பட்டியல்
கசிந்த பரிந்துரை பட்டியல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால் தடாகம் பள்ளத்தாக்கில் சட்டவிரோத செங்கல் சூளைகளால் ஏற்பட்ட சூழல் பாதிப்புகளை அளவீடு செய்து அவர்களிடம் அதிகப்படியான இழப்பீடு பெற சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் வழக்குத் தொடர்ந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் டெல்லியை சேர்ந்த ஆற்றல், வளங்கள் நிறுவனத்தின் (டெரி) நிபுணர்கள் சுமார் 4 மாதங்கள் ஆய்வு செய்து, ரூ.3 ஆயிரம் கோடி அபராதம் விதிக்கலாம் என்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு பரிந்துரைத்திருந்தனர்.

இதையும் படிங்க: அதிமுக பிரமுகரின் மகள் கொலை; தனியார் மருத்துவமனை சிஇஓ கைது

இந்நிலையில் அபராதத் தொகை குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 3 முறை கோரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில், தற்போது திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சூழல் பாதிப்புகளில் ஈடுபட்டதற்காக செங்கல் சூளைகளுக்கு சுமார் ரூ.900 கோடி அபராதம் விதிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கையை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கும் என்றும், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மேற்கொண்டு வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

COIMBATORE ILLEGAL BRICK KILNS
KOVAI BRICK KILNS
சட்டவிரோத செங்கல் சூளைகள்
செங்கல் சூளைகளுக்கு அபராதம்
ILLEGAL BRICK KILNS COIMBATORE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.