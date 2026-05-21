மே 23-ல் முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி செல்ல உள்ளதாக தகவல்

முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பின் முதன்முறையாக டெல்லி செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கும் பொருட்டு அரசு அதிகாரிகள் ஏற்பாடுகளை மும்முரமாக மேற்கொண்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மறுநாள் (மே 23) டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் டெல்லி செல்லவுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரைச் சந்தித்து தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய நிதி, வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் தொடர்பான கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வழங்கவிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அதைத் தொடர்ந்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட தலைவர்களையும் முதலமைச்சர் விஜய் சந்திக்கவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதையடுத்து, டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு இல்லத்தில் முதலமைச்சர் தங்கும் அறை , ஆலோசனை அரங்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை புதுப்பிப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பின் முதன்முறையாக டெல்லிக்கு செல்லவுள்ள விஜய்க்கு தமிழர் பாரம்பரிய முறையில் சிறப்பு வரவேற்பு அளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடைபெற்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக, தமிழ்நாட்டில் இருந்து அரசு அதிகாரிகள், டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், முதலமைச்சர் விஜய்யின் டெல்லி பயணம் குறித்து தமிழக அரசு தரப்பில் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து இந்திய அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களை தமிழ்நாடு பக்கம் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது. இதையடுத்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே 10-ஆம் தேதி அன்று தமிழ்நாட்டின் 13-வது முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

அவருடன் 9 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையும் பதவியேற்றுக் கொண்டது. அதைத் தொடர்ந்து, இன்று (மே 21) தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் பவனில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் 2 பேர், தவெக எம்எல்ஏக்கள் 21 பேர் என 23 பேர் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர். அவர்களுக்கான துறைகளும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

