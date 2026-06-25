பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனை பொதுமக்கள் சந்திப்பது இனி ரொம்ப ஈஸி - டிஜிட்டல் வசதி அறிமுகம்
பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சரை போன்று, அனைத்து துறை அமைச்சர்களும் டிஜிட்டல் மனு பெறும் கருவியை தங்கள் அலுவலகத்தில் அமைப்பார்கள் என்று பொதுமக்களிடையே எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
Published : June 25, 2026 at 8:35 PM IST
சென்னை: பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பொதுமக்களை சந்திக்கவும், அவர்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெறுவதற்கும் புதிய டிஜிட்டல் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவருடைய அலுவலகத்திற்கு வெளியே புதிய டிஜிட்டல் மனு பெறும் கருவி நிறுவப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் தங்கள் துறைகளுக்கான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றனர். பொதுமக்களிடம் இருந்து துறை சார்ந்த கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகள் தொடர்ந்து பெறப்பட்டு வருகின்றன.
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அந்த வகையில், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனை நேரில் சந்தித்து மனு அளிக்க தினந்தோறும் ஏராளமான பொதுமக்கள் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை தந்து வந்தனர். இதனால் அமைச்சரின் அலுவலகம் முன்பு பொதுமக்களின் கூட்டம் அதிகரித்தது.
இதனைச் சீரமைக்கும் நோக்கில், அமைச்சரின் அறைக்கு வெளியே டிஜிட்டல் மனு பெறும் கருவி நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளை நேரடியாக பதிவு செய்ய முடியும். சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்களின் நிலையை கண்காணிக்கும் வசதியும் இதில் அளிக்கபட்டுள்ளது.
இ-மனு பெறும் கருவி எப்படி வேலை செய்கிறது?
1. அமைச்சரைச் சந்திக்க விரும்பும் நபர்கள், இ-மனு பெறும் கருவியில் இடம்பெற்றுள்ள க்யூஆர் (QR) குறியீட்டை தங்கள் கைப்பேசி மூலம் ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும்.
2. பின்னர், தங்கள் பெயர், அமைச்சரைச் சந்திக்க வேண்டிய காரணம் உள்ளிட்ட விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். தேவையெனில் குரல் வடிவிலும் கோரிக்கையை பதிவு செய்யலாம்.
3. அதன் பின்னர், கைப்பேசி எண்ணை பதிவு செய்தவுடன் ஓடிபி (OTP) பெறப்படும். அந்த ஓடிபியை பதிவு செய்த பிறகு, அமைச்சரைச் சந்திப்பதற்கான நேரம் குறித்த தகவல் கைப்பேசியில் வழங்கப்படும்.
4. அதன்படி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து அமைச்சரை எளிதில் சந்திக்கலாம்.
பொதுமக்களுக்கு சேவைகளை விரைவாகவும் எளிமையாகவும் வழங்கும் நோக்கில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அலுவலகத்தில் இந்த புதிய டிஜிட்டல் நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சரை போன்று, அனைத்து துறை அமைச்சர்களும் டிஜிட்டல் மனு பெறும் கருவியை தங்கள் அலுவலகத்தில் அமைப்பார்கள் என்று பொதுமக்களிடையே எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.