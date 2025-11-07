ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு ஆம்னி பேருந்துகள் ஓடாது: ஆம்னி உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு!

தமிழகத்தை சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகளை கேரள போக்குவரத்து துறையினர் திடீரென சிறை பிடித்து அவற்றில் பயணம் செய்த பயணிகளை நடுவழியிலேயே இறக்கி விட்டுள்ளனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 9:36 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 9:53 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்ற ஆம்னி பேருந்துகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டதை கண்டித்து கேரளாவுக்கு இன்று முதல் ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கப்படாது என அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது, "கேரளா மாநிலத்திற்கு இன்று (07.11.2025) 100க்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகள் சென்றன. இதில் தமிழகத்தை சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகளை கேரளா போக்குவரத்து துறையினர் திடீரென சிறை பிடித்து அவற்றில் பயணம் செய்த பயணிகளை நடுவழியிலேயே இறக்கி விட்டுள்ளனர். இதனால் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஏராளமான பயணிகள் கடுமையான சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

மேலும் சிறை பிடிக்கப்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு கேரளா போக்குவரத்து துறை ரூ.70 லட்சத்திற்கும் மேல் அபராதம் விதித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை இரு மாநிலங்களுக்கிடையேயான நீண்டநாள் நல்லுறவையும், பொதுப்போக்குவரத்து ஒத்துழைப்பையும் பாதிக்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது.

இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து இன்று (07.11.2025) இரவு 8 மணி முதல் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளா மாநிலத்திற்கு இயக்கப்படும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளை இயக்குவதில்லை என்று ஒரு மனதாக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பொதுபோக்குவரத்து பாதிப்படையும் என்பதோடு, தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் நிலவுகிறது.

இந்த விஷயத்தில் உடனடியாக தமிழக அரசும், கேரளா அரசும் தலையிட்டு 2 மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பொதுப்போக்குவரத்து பிரச்சனைக்கு உடனே தீர்வு காண வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் சென்னை, மதுரை, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் பெரும் சிரமங்களை சந்தித்தனர். ஏற்கெனவே ஆம்னி பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்திருந்தவர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் பேருந்து நிலையங்களில் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தனர். தமிழக அரசு தலையிட்டு இந்த விவகாரத்தில் உடனடி தீர்வு காண வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

