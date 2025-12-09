ETV Bharat / state

''இண்டிகோ சேவையில் கோளாறு'' - சென்னை விமான நிலையத்தில் 8-வது நாளாக 41 விமான சேவைகள் ரத்து

விமான போக்குவரத்துத்துறை விமான கட்டணங்களை பல மடங்கு உயர்த்தக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தியது. இந்நிலையில் சென்னையில் இருந்து மதுரை, திருச்சி, கோவை, தூத்துக்குடி, சேலம் செல்லும் விமானங்களில் வழக்கமான கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நாடு முழுவதும் இண்டிகோ விமான சேவையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனை காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று 8 ஆவது நாளாக 41 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் விமான சேவைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனை காரணமாக தினமும் அதிகப்படியான இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு வருவதால் பயணிகள் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று 8-வது நாளாக சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுளன. இன்று அதிகாலை முதல் இருந்து நள்ளிரவு வரையில் சென்னையில் இருந்து புறப்படும் விமானங்கள் 18, வருகை விமானங்கள் 23 என்று 41 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விமான நிறுவன அறிவிப்பு
விமான நிறுவன அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போல் இன்று டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, ஹைதராபாத், பெங்களூரு, கொச்சி, திருவனந்தபுரம், புவனேஸ்வர், பாட்னா, ஜெய்ப்பூர், கோவை மற்றும் சர்வதேச விமானமான சிங்கப்பூர், பினாங்கு ஆகிய பகுதிகளுக்கு புறப்பாடு மற்றும் வருகை விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனத்தின் பிரச்சனைகள் விரைவில் முடிவடைந்து அனைத்து விமான சேவைகளும் ஏற்கனவே இயங்கியது போல் சீராக இயங்கும் எனவும் விமான நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் சென்னை விமான நிலையத்தில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள் கடந்த சில தினங்களாக ரத்து செய்யப்பட்டு வருவதால் மற்ற விமான நிறுவனங்களில் விமான கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயர்ந்து பயணிகள் பெரும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக திருச்சி, கோவை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், டெல்லி, மும்பை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு செல்வதற்கு ரூ.40 ஆயிரம் முதல் ரூ.50 ஆயிரம் வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது.

விமான நிறுவன அறிவிப்பு
விமான நிறுவன அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து விமான போக்குவரத்துத் துறை விமான கட்டணங்களை பல மடங்கு உயர்த்தக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தியது. இந்த நிலையில் சென்னையில் இருந்து மதுரை, திருச்சி, கோவை, தூத்துக்குடி, சேலம் செல்லும் விமானங்களில் வழக்கமான கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் இன்று டிசம்பர் சென்னை- மதுரை இடையே ரூ.4608 முதல் 5224 வரை கட்டணம், சென்னை- திருச்சி இடையே ரூ.4328 கட்டணம், சென்னை-கோவை இடையே ரூ.4887 கட்டணம், சென்னை- தூத்துக்குடி இடையே ரூ.5,864 முதல் ரூ.6934 வரை கட்டணம் மற்றும் சென்னை - சேலம் இடையே ரூ.3,299 கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம் - சபாநாயகரிடம் இந்தியா கூட்டணி எம்.பிக்கள் மனு

கடந்த சில தினங்களாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் வருகை மற்றும் புறப்பாடு விமானங்கள் அதிகளவில் ரத்து செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் இன்று குறைவான அளவில் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

INDIGO SERVICE DISRUPTION
CHENNAI AIRPORT FLIGHTS CANCELED
இண்டிகோ விமான சேவையில் கோளாறு
41 விமானங்கள் ரத்து
FLIGHTS CANCELED INDIGO

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.