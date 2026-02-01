ETV Bharat / state

''நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டத்திலும் மாணவிகள் விடுதி அமைக்கப்படும்'' - பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

நாடு முழுவதும் 15,000 உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் 500 கல்லூரிகளில் அனிமேஷன், விஷுவல் எஃபக்ட், கேமிங் மற்றும் காமிக் உள்ளடக்க ஆய்வகங்கள் உருவாக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய பட்ஜெட் 2026
மத்திய பட்ஜெட் 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026

புதுடெல்லி: மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதியை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாணவிகள் விடுதி அமைக்கப்படும் என்று மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026-27ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்தார். அதில், முக்கிய தொழில்துறை மற்றும் தளவாட வழித்தடங்களுக்கு அருகில் 5 பல்கலைக்கழக நகரங்கள் மத்திய அரசின் ஒத்துழைப்புடன் மாநில அரசுகளால் உருவாக்கப்படும். இந்த சிறப்பு நகரங்களில் பல்கலைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், கல்லூரிகள், திறன் மேம்பாட்டு மையங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு வளாகங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும். இது, மாணவர்களின் கல்வியை தொழில்துறையின் தேவைகளுடன் இணைக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வானியல் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி உள்கட்டமைப்பு

வானியற்பியல் மற்றும் வானியலை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தேசிய சூரிய தொலைநோக்கி, தேசிய ஒளியியல்-அகச்சிவப்பு தொலைநோக்கி, இமயமலை சந்திரா தொலைநோக்கி மற்றும் COSMOS-2 கோளரங்கம் ஆகிய நான்கு தொலைநோக்கி உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை நிறுவ அல்லது மேம்படுத்துவதற்கு பட்ஜெட்டில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வடிவமைப்பு மற்றும் படைப்பாற்றல் தொழில்கள்

படைப்பாற்றல், கலாச்சாரம் மற்றும் அறிவுசார் சொத்துக்களை மையமாக துறைகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மும்பையில் உள்ள இந்திய படைப்பாற்றல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் இணைந்து நாடு முழுவதும் 15,000 உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் 500 கல்லூரிகளில் அனிமேஷன், விஷுவல் எஃபக்ட், கேமிங் மற்றும் காமிக் உள்ளடக்கங்களை ஆய்வகங்களை உருவாக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆயுர்வேதம், மருந்துத் துறை

ஆயுர்வேத சிகிச்சைக்கான வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய மூன்று புதிய அகில இந்திய ஆயுர்வேத நிறுவனங்களை நிறுவப்படும் என்றும் பட்ஜெட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக சுகாதார அமைப்புடன் (WHO) இணைந்து குஜராத்தின் ஜாம்நகரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள WHO உலகளாவிய பாரம்பரிய மருத்துவ மையத்தை, ஒரு உலகளாவிய அறிவு மையம் என்று நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையில் குறிப்பிட்டார்.

கல்வி நிதி சீர்திருத்தம்

வெளிநாடுகளில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் நிதிச் சுமையைக் குறைக்கும் வகையில், தாராளமயமாக்கப்பட்ட பணப் பரிமாற்றத் திட்டத்தின் (LRS) கீழ் கல்வி நோக்கங்களுக்காக வசூலிக்கப்படும் வரி விகிதத்தை (TCS) 5 சதவீதத்திலிருந்து 2 சதவீதமாகக் குறைக்கப்படும் என்று மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

