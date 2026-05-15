அதிமுக சட்டப்பேரவை குழு தலைவர் யார்? சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் பதில்

எடப்பாடி பழனிசாமி உள்பட 22 அதிமுக எம்எல்ஏக்களை கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கோரி சபாநாயகரிடம் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அணி மனு அளித்துள்ளது.

சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் (TN DIPR)
Published : May 15, 2026 at 6:45 PM IST

சென்னை: அதிமுக சட்டப்பேரவை குழு தலைவர் பதவி தொடர்பாக அக்கட்சி சார்பில் இரு தரப்பினர் கடிதம் கொடுத்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக விரைவில் இறுதி முடுவெடுக்கப்படும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த மே 13- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் 144 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்றது. இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 25 பேர் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தனர்.

அதேபோல், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 22 பேர் தவெக அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தனர். அதிமுக இரண்டு பிரிவாக செயல்பட்டதால் அக்கட்சியின் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இந்த நிலையில், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 25 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கட்சி பதவிகளைப் பறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார்.

சபாநாயகரைச் சந்தித்துவிட்டு வெளியே வந்த சி.வி.சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனினும், தங்களை கட்சிப் பதவியில் இருந்து நீக்கியது செல்லாது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து விளக்கினர். இதன் காரணமாக, அதிமுகவில் உட்கட்சி விவகாரம் தீவிரமடைந்துள்ளது. மேலும், அதிமுக தலைமை யார்? என்ற கேள்வியும் கட்சியினரிடம் எழுந்துள்ளது.

இதனிடையே, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தலைமையிலான நிர்வாகிகள், கொறடா உத்தரவை மீறி தவெக அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்பட 22 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கோரி மனு அளித்தனர்.

இதேபோல், அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை சேர்ந்தவர்களும் சபாநாயகரை சந்தித்து அதிமுக சட்டமன்ற குழுத் தலைவர், கொறடா தேர்வு குறித்து மனு அளித்துள்ளனர். இந்த சூழ்நிலையில் இன்றும் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், சட்டப்பேரவையில் தங்களுக்கான இருக்கை ஒதுக்கீடு தொடர்பாக மனு அளித்துள்ளார்.

அதிமுகவை சார்ந்த இரு தரப்பினர் கடிதம் அளித்தது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "அதிமுகவில் இருதரப்பினர் மனு அளித்துள்ளனர். அந்த மனுக்கள் தற்போது ஆய்வில் உள்ளது. அதிமுகவில் இருதரப்பினரும் கடிதம் கொடுத்து இரண்டு நாட்கள் தானே ஆகிறது. அதிமுகவின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர், கொறடா நியமனம் தொடர்பான கோரிக்கைகள் பரிசீலனையில் உள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

