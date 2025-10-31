ETV Bharat / state

ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்ட கவினின் செல்போன் இன்னும் திறக்கப்படாதது ஏன்? பல முக்கிய ஆதாரங்கள் கிடைக்குமா?

கைதான சரவணனின் ஜாமின் மனுக்கள் மூன்றாவது முறையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில் அதற்கான காரணங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின்
ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 9:49 AM IST

தூத்துக்குடி: ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்ட கவினின் செல்போன் இன்னும் திறக்கப்படாததற்கான காரணமும், கைதான சரவணனின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்களும் வெளியாகியுள்ளன.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் கவின் செல்வகணேஷ் (27) கடந்த ஜூலை 27ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டம் கேடிசி நகரில் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கேடிசி நகரை சேர்ந்த சுர்ஜித் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்தது.

இதையடுத்து கொலை செய்த சுர்ஜித்துடைய தந்தை சார்பு ஆய்வாளர் சரவணன் மற்றும் கொலைக்கு உதவியதாக சுர்ஜித் உறவினர் ஜெயபால் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த வழக்கின் விசாரணையானது சிபிசிஐடி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் இந்த வழக்கில் இதுவரை நடைபெற்ற விசாரணை குறித்த குற்றப்பத்திரிக்கையை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி போலீசார் தாக்கல் செய்தனர். அதில் சுர்ஜித் பெற்றோர்களான சரவணன் மற்றும் கிருஷ்ணகுமாரி இருவரும் கொலைக்கான ஆதாரங்களை மறைத்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது. இதன்மூலம் இது திட்டமிடப்பட்ட ஆணவக் கொலை என்பது உறுதியாகி உள்ளது.

இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக உயிரிழந்த கவின் செல்வகணேஷின் செல்போனை இதுவரை திறக்க முடியாமல் இருப்பதாக பரபரப்பு தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி கைதான சரவணன் இதுவரை மூன்று முறை ஜாமின் கோரி மனு தாக்கல் செய்த நிலையில் அந்த மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. அதற்கான காரணங்களும் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

ஜாமின் மனு தள்ளுபடியானதற்கான காரணங்கள்:

ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதி, “மனுதாரர் ஜாமினில் வெளியே வந்தால், தலைமறைவாக உள்ள தனது மனைவியுடன் சேர்ந்து, சாட்சிகளை மிரட்டவும், ஆதாரங்களை அழிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. இருவரும் காவல்துறை அதிகாரிகளாக இருப்பதால், அவர்களால் விசாரணையில் எளிதாகத் தலையிட முடியும் என நீதிமன்றம் கருதுகிறது.

இது ஒரு சாதாரண கொலை வழக்கு அல்ல, சாதி ஆணவத்தின் காரணமாக நடந்த கொடூரமான ‘ஆணவக் கொலை’. கொலை செய்யப்பட்ட கவின் செல்வகணேஷின் ஐபோன் இன்னும் தடயவியல் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை. அது திறக்கப்பட்டால், வழக்கில் மேலும் பல முக்கிய ஆதாரங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, விசாரணை இன்னும் முழுமையடையவில்லை.

இந்த காரணங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, சரவணனின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது” என திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் கவின் முகத்திரை மூலம் செல்போன் லாக் பயன்படுத்தியதால் அதனை இதுவரை திறக்க முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது.

