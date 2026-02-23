திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண்ணை திடீரென கடைசி நேரத்தில் மணக்க மறுத்த ஐடி ஊழியர் கைது
பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெறவிருந்த நிலையில், அதே தேதியில் மணப் பெண்ணை ஏமாற்றிய ஐடி ஊழியர் சிறைக்கு சென்றுள்ளார்.
February 23, 2026
சென்னை: ஆவடி அருகே திருமணம் செய்ய நிச்சயிக்கப்பட்ட இளம் பெண்ணை திடீரென மணக்க மறுத்த ஐடி ஊழியர் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டார்.
சென்னை திருவல்லிக்கேணியை சேர்ந்த 24 வயது பெண், தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரை போன்றே ஆவடி மோரை பகுதியை சேர்ந்தவர் கார்த்திக் (25) என்பவரும் தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர்கள் இருவருக்கும் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி குடும்பத்தாரின் சம்மதத்துடன் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து, பிப்.21 ஆம் தேதி திருமண வரவேற்பு மற்றும் பிப்.22 ஆம் தேதி திருமணம் என தேதி குறிக்கப்பட்டு, அதற்காக ஆவடி மோரை பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் முன்பணமும் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, கார்த்திக் அந்த பெண்ணை அடிக்கடி சினிமா,பீச் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு அழைத்து சென்றதாகவும், அப்போது நெருக்கமாக பழகியதாகவும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, நமக்கு திருமணம் நிச்சயமாகிவிட்டது, விரைவில் திருமணமும் நடைபெற உள்ளது என்று ஆசை வார்த்தை கூறி, அப்பெண்ணுடன் தனிமையில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், திருமணத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன், தமக்கு இந்த திருமணத்தில் விருப்பமில்லை என்று கார்த்திக் கூறியதுடன், தான் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாகவும் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மணப்பெண், பெற்றோரிடம் தகவலை தெரிவித்துள்ளார். பெற்றோரும் பலமுறை சமாதானம் செய்து திருமணத்தை நடத்த முயற்சித்தும் அதற்கு கார்த்திக் இணங்க மறுத்துள்ளார். இருந்தாலும், இரு வீட்டாரும் சேர்ந்து நேற்று முன்தினம் திருமண வரவேற்புக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். அப்போது, மணமகனான கார்த்திக் மேடைக்கு வர மறுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த பெண் வீட்டார், ஆவடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், திருமண மோசடி உள்ளிட்ட 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் கார்த்திக்கை கைது செய்தனர். விசாரணைக்குப் பிறகு, பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பின் அவர் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
திருமணம் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட பெண்ணை ஏமாற்றி அவருடன் பழகிவிட்டு, அவரை மணக்க மறுத்த ஐடி ஊழியர், திருமணம் நடைபெறவிருந்த அதே தேதியில் (பிப்.22) சிறைக்கு சென்ற சம்பவம் ஆவடி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.