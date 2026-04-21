அமமுக வேட்பாளர் வீட்டில் இருந்து ரூ.14 லட்சம் பறிமுதல்; வருமான வரித்துறை அதிரடி
ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் (அமமுக) வேட்பாளர் சுந்தரராஜன் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
Published : April 21, 2026 at 5:39 PM IST
தூத்துக்குடி: ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அமமுக வேட்பாளர் சுந்தரராஜன் வீட்டில் இருந்து 48 லட்சத்து 3 ஆயிரம் ரூபாயை வருமான வரித்துறையின் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை மறுநாள் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சி வேட்பாளர்களும் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இன்று மாலை 6 மணியுடன் பிரச்சாரம் ஓயும் நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் திருவிழா கலைக்கட்டியுள்ளது.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் வேட்பாளர் சுந்தரராஜன் வீட்டில் வருமான வரித்துறை அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். , தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அவர் தனது வீட்டில் பணம் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக தேர்தல் பறக்கும் படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன் பேரில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் வருமான வரித்துறை இணைந்து நடத்திய திடீர் சோதனையில், மொத்தம் 48 லட்சத்து 3 ஆயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 7 மணி நேரமாக நடைபெற்ற சோதனையில் 27 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக நடத்திய சோதனையில் 6 லட்சம் 38 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் வேறு ஒரு பையில் இருந்த ரூ.14 லட்சம் வீட்டிற்கு வெளியில் கண்டறியப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதில் வீட்டில் கைப்பற்றப்பட்ட 27 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்திற்கு வேட்பாளர் தரப்பில் கணக்கு வைத்துள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டது. வீட்டின் வெளியே இருந்த 20 லட்சத்து 38 ஆயிரம் ரூபாய் எங்கள் பணம் கிடையாது என்று வேட்பாளர் தரப்பில் கூறப்பட்டதாக வருமான வரித்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் சுந்தரராஜன், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சியின்போது சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர். ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்கு பின்னர் டிடிவி தினகரன் அணியில் இணைந்தார். இதன் காரணமாக இவரின் எம்எல்ஏ பதவியை இழக்க நேரிட்டது. இந்நிலையில், அதிமுகவில் இணைந்த அமமுகவின் சார்பில் இவருக்கு ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. அதன்படி, அமமுகவின் குக்கர் சின்னத்தில் இவர் களம் காண்கிறார்.
|இதையும் படிங்க : வேறு எந்தச் சின்னத்திற்கு நீங்கள் வாக்களித்தாலும் பிளவுவாத சக்திக்கு ஆதரவே - தவெக தலைவர் விஜய்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அரசியல் கட்சியினர் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்க இருந்ததாக ஆங்காங்கே பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், அமமுக வேட்பாளர் சுந்தரராஜன் வீட்டில் இருந்து லட்சக்கணக்கில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.