டி.ஆர்.பி.ராஜாவுக்காக விட்டுக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் - வருத்தப்பட்டு பேசிய எம்எல்ஏ காமராஜ்

இன்னும் 100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் டி.ஆர்.பி.ராஜா நிறைவேற்றிய பணிகளை யாராலும் செய்ய முடியாது என தான் அவரிடம் கூறியதாக எம்எல்ஏ காமராஜ் தெரிவித்தார்.

நன்றி அறிவிப்பு கூட்டத்தில் பேசிய அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 14, 2026 at 10:47 PM IST

திருவாரூர்: முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டத்தில் கண் கலங்கியதை பார்க்கும்போது, அவருக்கு இந்த தொகுதியை நான் விட்டுக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என தோன்றியதாக மன்னார்குடி தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.காமராஜ் வருத்தத்துடன் பேசினார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் டிஆர்பி.ராஜா, 66,850 வாக்குகள் பெற்றார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக தலைமையிலான பாஜக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட அமமுக வேட்பாளர் எஸ்.காமராஜ், 68,416 வாக்குகள் பெற்று 1,566 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

இந்நிலையில், தேர்தலில் வெற்றி எஸ்.காமராஜ், தேர்தலில் பணியாற்றிய கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். தனியார் திருமண அரங்கத்தில் நடைபெற்ற நன்றி தெரிவிப்பு கூட்டத்தில் மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.காமராஜ் பேசுகையில், "என்னை எதிர்த்து போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்த முன்னாள் தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா தனக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். அப்போது மன்னார்குடி மண்ணுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தபோதிலும், மன்னார்குடி தொகுதி மக்கள் தன்னை புரிந்து கொள்ளாமல் வாக்களித்து விட்டனர் என்று கூறி டி.ஆர்.பிராஜா கண் கலங்கினார்.

அதனை கண்டு நான் மனம் வருந்தினேன். உடனடியாக டிஆர்பி.ராஜாவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினேன். மன்னார்குடி இன்று அனைத்து திட்டங்களிலும் முன்னுதாரணமாக உள்ளது. மன்னார்குடி தொகுதிக்கு பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்த பெருமை டி.ஆர்.பி.ராஜாவையே சாரும். அவரிடம், அரசியலில் நாம் இருவரும் தனித்தனியாக பயணித்தாலும் மக்களுக்கான பணியில் இருவரும் சேர்ந்தே பணியாற்றுவோம் என்று கூறினேன்.

இன்னும் 100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் நீங்கள் நிறைவேற்றிய பணிகளை யாராலும் செய்ய முடியாது என்றும் தெரிவித்தேன். இனி நாம் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு அப்பாற்பட்டு நண்பர்களாக இருப்போம் என்றும் தெரிவித்தேன். வாக்காளர் நன்றி தெரிவிப்பு கூட்டத்தில் நீங்கள் கண்கலங்கியதை பார்க்கும்போது, உங்களுக்கு இந்த தொகுதியை விட்டுக் கொடுத்திருக்க வேண்டுமென தோன்றுகிறது என்றும் அவரிடம் கூறினேன். அடுத்த மேடையில் நீங்கள் கண் கலங்க வேண்டாம் என்றும் கூறினேன்" என வருத்தத்துடன் தெரிவித்தார்.

