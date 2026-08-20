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'தொகுதி மறுவரையறையால் எந்த மாநில பிரதிநிதித்துவமும் பாதிக்கப்பட கூடாது' தென் மண்டல முதல்வர்கள் மாநாட்டில் முதல்வர் விஜய் பேச்சு

நீட் தேர்வுக்கு தமிழ்நாடு அரசு தனது வலுவான எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துவதாக முதலமைச்சர் விஜய் தென் மாநில முதல்வர்கள் மத்திய ஆற்றிய உரையில் உறுதிபடுத்தி உள்ளார்.

தென் மண்டல முதல்வர்கள் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய்
தென் மண்டல முதல்வர்கள் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 3:29 PM IST

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சென்னை: தொகுதி மறுவரையறையால் எந்த மாநில பிரதிநிதித்துவமும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் பேசிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், போதைப்பொருள் புழக்கத்தை ஒழிப்பது, நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்துக்கு விலக்கு, நதி நீர் பிரச்சனைகள் குறித்து கருத்துகளை முன்வைத்துள்ளார்.

31வது தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு சென்னையை அடுத்த கோவளத்திலுள்ள ஒரு தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டிற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமை வகிக்கிறார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் துணை தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார்.

இந்த மாநாட்டில் தென் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான விவகாரங்கள் குறித்தும், நட்புறவை வலுப்படுத்துதல் குறித்தும், பிராந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்கள் குறித்தும், அவற்றை எவ்வாறு ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துவது என்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இம்மாநாட்டில் உரையாற்றிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், போதைப்பொருள் பயன்பாடு, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நதி நீர் பிரச்சினை மற்றும் நீட் தேர்வு ஆகியவற்றை குறித்த முக்கிய கருத்துகளை முன்வைத்தார்.

போதைப்பொருள் புழக்கம்

இது தொடர்பாக அவர் பேசுகையில், "இளைஞர்களிடையே போதைப்பொருள், மனோதத்துவ மருந்துகள் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவது கவலையளிக்கிறது. இதுபோன்ற பொருட்கள் சட்டவிரோதமாக இணையவழியில் விற்பனை செய்வதை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ‘போதைப்பொருள் இல்லாத தென்னிந்தியாவை’ உருவாக்கும் கனவை நனவாக்க, தென் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான உளவு தகவல்களை பகிர்வதன் மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தல்களை கட்டுப்படுத்த முடியும்.

மேலும், டிஜிட்டல் மருந்துச்சீட்டு மூலமாக போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்திருக்கிறது. இதனை சரிசெய்ய மத்திய அரசின் கடுமையான நடவடிக்கை தேவை என்றும் வலியுறுத்தினார்.

நீர் பிரச்சினைகள்

மாநிலங்களுக்கிடையேயான நீர் பிரச்சினைகளை சரிசெய்ய, நீர்வள ஆதாரங்களை பாதுகாப்பதோடு, உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களின் தீர்ப்புகளை கண்டிப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, காவிரி மேலாண்மை ஆணைய முடிவுகளை உரிய நேரத்தில் செயல்படுத்த வேண்டும். உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் மதிக்கப்பட வேண்டும். முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை பாதுகாப்பாக 152 அடிக்கு உயர்த்துவதற்கு கேரள அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் நதிநீர் உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும்.

நீட் தேர்வு

நீட் நுழைவுத் தேர்வால் கிராமப்புற மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மாணவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே தமிழ்நாட்டிற்கு 12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே மருத்துவ படிப்புகளுக்கான இடத்தை நிரப்ப வேண்டும், நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.

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மேலும் தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு நியாயமான நிதி பகிர்வு அளிக்க வேண்டும். ஜிஎஸ்டியை தீர்மானிக்கும் அதிகாரத்தை மாநிலங்களுக்கு வழங்க வேண்டும்" என்றும் வலியுறுத்தினார்.

அதுமட்டுமல்லாமல், கடல்வழி போக்குவரத்து, மீன்பிடித்தலில் அண்டை மாநிலங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவோம் என்று உறுதியளித்த முதலமைச்சர் விஜய், கடல்சார் பொருளாதாரத்துக்கு புதிய திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.

மேலும், கர்நாடகாவின் பொம்மசந்திரா - ஓசூர் வரையிலான மெட்ரோ ரயில் இணைப்பை நீட்டிக்கும் திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் எனவும், நீல பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த அண்டை மாநிலங்களோடு இணைந்து செயல்பட தமிழகம் தயார் எனவும் உறுதியளித்தார்.

மேலும், ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் துறைமுகம், சரக்கு போக்குவரத்து, நீர்வளம் மேம்படும் என்றும், தொகுதி மறுவரையறையால் எந்த மாநில பிரதிநிதித்துவமும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்தினார்.

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31ST SOUTHERN ZONAL COUNCIL
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CM VIJAY
CM VIJAY SPEECH AT CMS CONFERENCE

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