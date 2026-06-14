100 நாள் வேலை திட்ட இடத்தில் புகுந்து பணியாளர்களை மிரட்டியதாக தவெகவினர் மீது குற்றச்சாட்டு
யார் யார் பணியில் இருக்கிறார்கள்? யாரெல்லாம் பணிக்கு வரவில்லை? அதனை வருகை பதிவேட்டில் ஏன் இன்னும் குறிப்பிடவில்லை என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை தவெகவினர் எழுப்பியுள்ளனர்.
Published : June 14, 2026 at 8:09 PM IST
திருப்பத்தூர்: பணிதள பொறுப்பாளர் இல்லாத நேரத்தில், 100 நாள் வேலை திட்டப் பணியாளர்களின் பதிவேடுகளை தவெகவினர் அனுமதியின்றி ஆய்வு செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்தியாவில் உள்ள கிராமங்களில் ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தது 100 நாட்களுக்கு உத்தரவாதமான வேலைவாய்ப்பை வழங்கி, வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் விதமாக தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை ஒன்றியத்தில் உள்ள நெக்குந்தி ஊராட்சியிலும் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், 100 நாள் திட்ட வேலை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சிலர், களப்பணியாளர்களிடம் “உங்களுடைய பணிதள பொறுப்பாளர் எங்கே?” என கேட்டுள்ளனர்.
அதற்கு, பணிதள பொறுப்பாளர் ஜோலார்பேட்டை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்திற்கு சென்றுள்ளதாக அங்கு பணியிலிருந்த சிலர் தெரிவித்துள்ளனர். அதைத் தொடர்ந்து, தவெக நிர்வாகிகள் பணியில் இருந்தவர்களிடம் வருகை பதிவேடு குறிப்பினை எடுத்து வரச் சொல்லி அதனை ஆய்வு மேற்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதுமட்டுமின்றி, யார் யார் பணியில் இருக்கிறார்கள்? யாரெல்லாம் பணிக்கு வரவில்லை? அதனை வருகை பதிவேட்டில் ஏன் இன்னும் குறிப்பிடவில்லை என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர். தொடர்ந்து, வருகை பதிவேடுகளை அவர்களுடைய செல்ஃபோனில் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து சென்றுள்ளனர். இதனை அங்கிருந்த சிலர் வீடியோவாக எடுத்து சமூகவலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
ஏற்கனவே, தவெகவினர் மீது அடுக்கடுக்காக புகார்கள் வரும் சூழலில், இதுபோன்ற செயல்களில் தவெகவினர் ஈடுபடக்கூடாது, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மட்டுமே ஆய்வுப் பணிகள் உள்ளிட்டவைகளை செய்ய வேண்டும். யாரும் கட்சி விதிமுறையை மீறக்கூடாது என அக்கட்சி நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், தவெக நிர்வாகிகள் அரசு பதிவேடுகளை அனுமதியின்றி புகைப்படம் எடுத்ததும், பணியாளர்களை மிரட்டும் தொனியில் பேசியதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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இதுகுறித்து நெக்குந்தி ஊராட்சி பணிதள பொறுப்பாளர் பாரதியிடம் கேட்டபோது, “நான் இல்லாதபோது வந்து ஆய்வு செய்துவிட்டு சென்றுள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி பணியாளர்களுக்கும் மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். தலைவர் மற்றும் அதிகாரிகள் மட்டுமே பதிவேடுகள் கேட்டால், நாங்கள் கொண்டு சென்று கொடுப்போம். ஆனால் இவர்கள் இப்படி செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து நான் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளேன்” என்று தெரிவித்தார்.