தென்பெண்ணை ஆற்றில் நுரை பொங்கும் விவகாரம் - அமைச்சர் ராஜீவ் பேரவையில் அளித்த உறுதி
இதுதொடர்பாக சமீபத்தில் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், கர்நாடகா மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆகியவை இணைந்து காணொலி வாயிலாக ஆலோசனை மேற்கொண்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
Published : August 11, 2026 at 8:12 PM IST
சென்னை: தென்பெண்ணை ஆற்றில் நுரை பொங்கும் விவகாரம் தொடர்ந்து கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ராஜீவ் கூறினார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாசன், "தென்பெண்ணை ஆற்றில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு நுரைகள் பொங்கி வருகிறது" என கூறினார்.
அவரின் இந்த புகாருக்கு பதிலளித்த சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ், "தென்பெண்ணை ஆற்றில் மாசுபாடு ஏற்படுவது தற்போது ஏற்பட்ட பிரச்சினை அல்ல. கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே இந்த பிரச்சனை இருந்து வருகிறது. கடந்த 2018 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் இணைந்து கூட்டுக்குழு அமைத்து இதுதொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டன.
பொதுவாக தென்பெண்ணை ஆற்றில் வடகிழக்குப் பருவமழை காலங்களில் மட்டுமே அதிகளவு தண்ணீர் வரும். ஆனால், தற்போது கர்நாடகாவில், குறிப்பாக பெங்களூரு மாநகரில் பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்படாமல் கழிவுநீராக ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக 2020 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட கூட்டுக்குழு பல்வேறு பரிந்துரைகளை வழங்கியது. 40 கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்க கோரியிருந்தோம்.
ஆனால், கர்நாடகாவில் தற்போது 26 கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் (STP) அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், அவற்றில் பல முறையாக செயல்படவில்லை. இதையடுத்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்த பிறகு மாசுக்கட்டுப்பாடு தொடர்பாக அணைகள், நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் நீரின் தரத்தை கண்காணிக்கும் 'ரியல் டைம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்' உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், கிருஷ்ணகிரி அணையைத் தாண்டி சுமார் 50 கிலோமீட்டர் செல்லும்போது நீரின் தன்மை மாறுவதும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது. அந்தப் பகுதிகளில் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் மீன்பிடித் தொழில் நடைபெற்று வருவதால், நீரின் தரம் தொடர்பாக தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக கடந்த மாதம் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகத்தை தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் தொடர்புகொண்டது. தொடர்ந்து, மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், கர்நாடகா மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆகியவை இணைந்து காணொலி வாயிலாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது
அதில், கர்நாடகாவில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்" என்றார்.