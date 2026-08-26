18 மலைகள் மாயம்: புதிய சட்டம் இயற்றி கடும் நடவடிக்கை - செங்கோட்டையன் எச்சரிக்கை
மேட்டூர் அணை திறக்கப்படுவது குறித்து தற்போதுவரை தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 26, 2026 at 8:23 PM IST
கோயம்புத்தூர்: 18 மலைகள் காணாமல் போன விவகாரம் தொடர்பாக புதிய சட்டம் இயற்றப்பட்டு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் எச்சரித்துள்ளார்.
கோவை விமான நிலையத்துக்கு வந்த வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, தமிழகத்தில் 18 மலைகள் காணாமல் போயுள்ளதாக சட்டமன்றத்தில் அமைச்சர் பிரபு பேசியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், “மலைகள் காணாமல் போன விவகாரம் தொடர்பாக புதிய சட்டம் இயற்றப்பட்டு, கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். மலைகளைக் காணவில்லை என்று ஆதாரத்துடன் அமைச்சர் பிரபு பேசியபோது எதிர்க்கட்சியினர் அமைதியாக இருந்தனர். யார் அதற்கு உடந்தையாக இருந்தார்கள் என்பதுதான் முக்கியம்.
அமைச்சர் பிரபு இதுகுறித்து பேசியபோது அனைத்தும் பினாமிகளின் பெயரில் தான் உள்ளது என்று கூறினார். எனவே இதுகுறித்து நாம் பொறுமையாக விசாரித்துதான் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்" எனக் கூறினார்.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இயற்கை வளங்கள் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் தவெக அரசு உறுதியாக உள்ளது. அதன் ஒருபகுதியாகவே, அண்டை மாநிலமான கேரளாவுக்கு ஜல்லி, மணல், பாறைகள் உள்ளிட்டவற்றை கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவையில் அவை குறிப்பில் இருந்து பல்வேறு உரைகள் நீக்கப்படுவது தொடர்பான கேள்விக்கு, “இதுபோன்று நடைபெறும் என்று எனக்கு தெரியும். இதற்கு முன்னதாக பல நாட்கள் சட்டப்பேரவையில் பேசப்பட்டவை முழுமையாக அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்படுபவை சட்டமன்ற பதிவேட்டில் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் மரபு. ஆனால், தற்போது அனைத்தும் நேரலையில் செல்கிறது” என்று கூறினார்.
சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் ரீல்ஸ் மூலம் சமூக வலைதளங்களில் பரவுவது தொடர்பான கேள்விக்கு, “செய்தித்துறை அமைச்சர் அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார். படிப்படியாகத்தான் ஒவ்வொன்றிலும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். அதனை எவ்வாறு முறைப்படுத்துவது என்பதை செய்தித்துறையுடன் கலந்தாலோசித்து சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுப்பார்” என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.