குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதள வளாக கட்டுமானப் பணி எப்போது நிறைவுபெறும்? வெளியானது 'அப்டேட்'
"2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியரை நிலவுக்கு அழைத்துச் சென்று திரும்ப அழைத்து வருவதே எங்களது கனவு" என இஸ்ரோ விஞ்ஞானி ஹூட்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 9:00 PM IST
கோயம்புத்தூர்: குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதள வளாக கட்டுமானப் பணிகள் அடுத்த ஆண்டிற்குள் நிறைவடையும் என இஸ்ரோவின் எல்பிஎஸ்சி முன்னாள் இயக்குநர் ஹூட்டன் தெரிவித்தார்.
விண்வெளி வார விழாவை முன்னிட்டு, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், குனியமுத்தூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் கிருஷ்ணா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி நிர்வாகம் மற்றும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவுடன் இணைந்து நடத்தும் விண்வெளி கண்காட்சி இன்று (அக்.05) தொடங்கியுள்ளது. வரும் அக்.07- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் விண்வெளி கண்காட்சியில் ராக்கெட்டுகள், விண்கலன்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்களின் மாதிரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, ககன்யான் திட்டத்தின் விண்கலம் மாதிரியும் இடம் பெற்றுள்ளன.
இஸ்ரோ சார்பில் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு விண்வெளித் திட்டங்கள் மற்றும் விண்கலன்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கப்பட்டது. இந்திய விண்வெளி திட்டங்கள், விண்வெளித்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள், விண்வெளித்துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளிட்டவைக் குறித்து கருத்தரங்குகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. ராக்கெட் ஏவுதல் போன்றவற்றை செயல்முறைகளுடன் விளக்கும் வகையில் 30 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
விண்வெளி கண்காட்சியைத் தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள எல்பிஎஸ்சி (LPSC) முன்னாள் இயக்குநர் ஹூட்டன், "செயற்கை நுண்ணறிவு முக்கியமானது என்றாலும் அறிவியலில் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் மிகவும் முக்கியம். மாணவர்கள் புத்தகங்களை மட்டும் படிக்காமல் ஆய்வகங்களையும் பயன்படுத்தி, அறிவியலைப் புரிந்து கற்க வேண்டும்.
குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதள வளாகம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த ஆண்டிற்குள் பணிகள் நிறைவடையும்.
2028- ஆம் ஆண்டில் இந்தியரை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தியாவின் விண்வெளி நிலையத்திற்காக 5 மாட்யூல்கள் (Modules) திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், 2 மாட்யூல்களின் பணிகள் நடைபெற்று வருகி்ன்றன. 2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியரை நிலவுக்கு அழைத்துச் சென்று திரும்ப அழைத்து வருவதே எங்களது கனவு" என்று தெரிவித்தார்.
இந்த விண்வெளி கண்காட்சியை கோயம்புத்தூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தங்களது ஆசிரியர்களுடன் வந்து ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்து வருகின்றனர்.
மேலும் ஆயிரக்கணக்கான பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் வருகை தந்து விண்வெளி கண்காட்சியைக் கண்டுகளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பள்ளி மாணாக்கர்களின் சந்தேகங்களுக்கு கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் விளக்கம் அளித்து வருகின்றனர். நாள்தோறும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை கண்காட்சியை இலவசமாகப் பார்வையிடலாம்.