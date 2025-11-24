ETV Bharat / state

'பாடப்புத்தகத்தில் தமிழர்களின் விருந்தோம்பல்' - இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் வலியுறுத்தல்

இது தொடக்கநிலை ஆலோசனைக் கூட்டம் தான். முதற்கட்ட வரைவு அறிக்கை டிசம்பர் மாதத்தில் கொண்டு வரப்படும் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.

இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்
இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழர்களுக்கே உள்ள பண்பாடான விருந்தோம்பல், விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை உள்ளிட்டவற்றை பாடத்திட்டத்தில் கதை போல கொண்டுச் செல்ல வேண்டும் என இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தலைமையில், தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்வி கொள்கை அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கான, உயர்மட்ட வல்லுநர் குழு மற்றும் கலைத்திட்ட வடிவமைப்புக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (ISRO) தலைவர் நாராயணன், பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் கண்ணப்பன், தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் நரேஷ், நிதித்துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர் உதயச்சந்திரன், பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசு முதன்மை செயலாளர் சந்திரமோகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். மேலும், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின், விஞ்ஞானி வெங்கடேஸ்வரன் ஆகியோர் காணொளி காட்சி மூலமாக இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், '' தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை மூலம் இந்தக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு புத்தகங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? எப்படி அவர்கள் திறமைகளை வெளியில் கொண்டு வரலாம்? எதையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. தமிழர்களுக்கே உள்ள பண்பாடு விருந்தோம்பல், விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை உள்ளிட்டவை பாடத்திட்டத்தில் கதை போல கொண்டுச் செல்ல வேண்டும்.

மாணவர்கள் நன்றாக படித்து நாட்டிற்கு சேவை செய்ய வேண்டும். தொடக்கப்பள்ளி முதல் உயர் கல்வி வரை எது மாதிரியான பாடத்திட்டங்கள் இருக்க வேண்டும்? வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாற்ற எப்படி பாடப்புத்தகத்தை தயாரிக்க வேண்டும்? என்று ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாணவர்களிடம் என்ன ஆக போகிறீர்கள்? என்று கேட்டால் டாக்டர், இன்ஜினியர் என்று தான் சொல்வார்கள். ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாற விளையாட்டு, இலக்கியம், விஞ்ஞானம், கலைத்துறை, ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், தொழில்நுட்பத்துறை என எல்லாத் துறைகளிலும் வளர்ச்சி வேண்டும். மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க கூடிய ஆசிரியர்களின் திறனும் வளர வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: SIR படிவத்தை சமர்ப்பிக்க டிசம்பர் 4-ம் தேதி தான் கடைசி; கூடுதல் அவகாசத்திற்கு வாய்ப்பில்லை - தேர்தல் அதிகாரி திட்டவட்டம்!

தமிழகத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு ஏற்ப பாடப்புத்தகங்கள் தயார் செய்யப்பட உள்ளன. மாணவர்கள் புத்தக புழுவாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது, ஒட்டுமொத்த ஒழுக்கமம் சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். பெற்றோர்களை பாதுகாப்பது, ஆசிரியர்களை மதிப்பது, சகிப்புத்தன்மை போன்ற எல்லா குணமும் கொண்ட மாணவர்களை உருவாக்குவதும் நம் நோக்கம்தான். புத்தகம் மட்டுமே முக்கியம் கிடையாது. கல்வியை பொருத்தவரை அறிவு சார்ந்தது மட்டுமல்ல, மதிப்பு சார்ந்ததும்தான்.

மாணவர்களுக்கு உடல்நலம், விளையாட்டு குறித்து ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். கூட்டத்தில் பகிர்ந்து கொண்ட தனிப்பட்ட கருத்துகளை சொல்ல முடியாது, ஒட்டுமொத்தமாக கருத்துகள் கேட்கப்பட்டு முடிவெடுக்கப்படும். எங்கிருந்து வந்தோம், எங்கு படிக்கிறோம் என்று இல்லை. எங்கு படித்தாலும் நன்கு படிக்க வேண்டும்.'' என்றார்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி

அதனை தொடர்ந்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், '' நல்ல பாடத்திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் பல்வேறு தரப்பினரிடம் கருத்துகள் கேட்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் புரிதலுடன் படிக்கிறார்களா? என்பதை உறுத்திப்படுத்த பல்வேறு ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மார்ச் 2026 வரைக்கும் இது போல கூட்டம் நடக்கும். படிப்படியாக இதை நடைமுறைப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். வரலாறு பாடத்தில் கூட அறிவியல், கணிதம் சார்ந்து தகவல்களை கற்றுக்கொள்ள பாடத்தில் இணைக்க முடியும் என பல்வேறு கருத்துகள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.

கரோனா காலத்திற்கு பிறகு எதெல்லாம் மாறி உள்ளது? எதற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்? என்பதை முழுமையாக உணர்ந்து இந்த ஆலோசனை கூட்டம் இருந்தது. அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கு நம் பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கப் போகிறோம்? தமிழ் பாடம் படித்தால் வேலைவாய்ப்பு உள்ளது என்று மாணவர்களுக்கு எப்படி சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டும் என்பதை குறித்தும் ஆலோசித்தோம். இது தொடக்க நிலை ஆலோசனை கூட்டம் தான். முதற்கட்ட வரைவு அறிக்கை டிசம்பர் மாதத்தில் கொண்டு வரப்படும், எந்தெந்த வகுப்புகளுக்கு என்று பிறகு சொல்லப்படும்.'' என்றார்.

