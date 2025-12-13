புதிய கல்விக் கொள்கையே எதிர்கால இந்தியாவின் அடித்தளம் - இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் பேச்சு
புதிய கல்விக் கொள்கை, சிறு வயதிலிருந்தே மாணவர்களை திறன் சார்ந்து ஊக்குவிப்பதை முக்கியமாக கொண்டுள்ளது என்று இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் தெரிவித்தார்.
Published : December 13, 2025 at 11:09 AM IST
மதுரை: புதிய கல்விக் கொள்கை தான் எதிர்கால இந்தியாவின் அடித்தளம் என மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் 57-ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் கே. சிவன் தெரிவித்தார்.
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் 57-ஆவது ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 12) பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்றது. விழாவிற்கு தமிழ்நாடு ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என்.ரவி தலைமை தாங்கி பட்டங்களை வழங்கினார்.
இந்த விழாவில், விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தின் சிறப்புப் பேராசிரியரும், இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவருமான கே. சிவன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
புதிய கல்விக் கொள்கை நல்லது
அப்போது பேசிய அவர், “நான் இதே காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில், இளநிலை பட்டப் படிப்பு கணிதத்தில் (B.Sc Mathematics) படித்தேன். அதில், 400 மதிப்பெண்கள் பெற்று எம்.ஐ.டி-யில் சேர்ந்ததிலிருந்து, இஸ்ரோ தலைவர் ஆக உயர்ந்ததை எண்ணிப் பார்க்கிறேன். இன்று தொழில்நுட்பம் மாபெரும் வேகத்தில் வளர்கிறது. ஒரு வயது குழந்தை கூட கணினியை கையாளும் காலம் இது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியுடன் சேர்ந்து, நாம் முன்னேறினால் தான் நாடும் வளரும்.
புத்தகப் படிப்பு மட்டும் அல்லாமல், சமூகப் பொறுப்புணர்வும் அவசியம். இந்திய பிரதமர் மோடி அறிமுகப்படுத்திய புதிய கல்விக் கொள்கை, சிறு வயதிலிருந்தே மாணவர்களை திறன் சார்ந்து ஊக்குவிப்பதை முக்கியமாக கொண்டுள்ளது. வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேற வேண்டுமானால், நம்மை ஒருவர் தள்ள வேண்டும். அப்படித் தான் நமது கல்விமுறை அமைய வேண்டும்.
விண்வெளித் துறையில் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருந்தும், 140 கோடி மக்களில் மிகக் குறைவானோர் மட்டுமே இதில் நுழைவது வருத்தமளிக்கிறது. இளைஞர்கள் அரசு வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல், வேலைகளை உருவாக்குபவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற பிரதமரின் கருத்தை நான் வழிமொழிகிறேன். வெறும் 5,000 ரூபாயில் தொழில் தொடங்கினாலும் என்னை அழையுங்கள்; வந்து திறந்து வைக்கத் தயார்” என்று மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பேசினார்.
காமராசர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா
முன்னதாக, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த ஆண்டு பட்டமளிப்பில் 62,384 பேர் பட்டம் பெற்றனர். 2 டி.எஸ்.சி., 1 டி.லிட்., உள்பட மொத்தம் 354 பேர் பட்டங்கள், பதக்கங்கள் மற்றும் பரிசுகளை ஆளுநரிடம் நேரடியாகப் பெற்றனர். மேலும், அஞ்சல் வழியில் 62,030 பேர் பட்டம் பெற்றனர்.
பல்கலைக்கழக இணை வேந்தரான உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்கவில்லை. பட்டமளிப்பு விழா முடிந்து ஆளுநர் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள விருந்தினர் விடுதியில் ஓய்வெடுத்தார்.
போக்குவரத்து தடை
பிறகு அங்கிருந்து அவர் புறப்படும் சமயத்தில், மதுரை-தேனி நெடுஞ்சாலையில், போக்குவரத்து முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டது. இதனால், அந்த சாலையில் பயணிக்க வேண்டிய பொதுமக்கள், பயணிகள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
ஆளுநர் வருகையை முன்னிட்டு இந்திய மாணவர் சங்க மாவட்டச் செயலாளர் டேவிட் ராஜதுரை, மாவட்ட தலைவர் டீலன் ஜெஸ்டின் ஆகியோரை காவல் துறையினர் கைது செய்ததால், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் முன்பு மதுரை மாவட்ட புறநகர் இந்திய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்கள் திரண்டனர்.
இதனால், பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியதால், அங்கு திரண்ட மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களை கைது செய்த காவல் துறையினர், பிரச்சினையை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர்.