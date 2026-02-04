ETV Bharat / state

'ககன்யான் திட்டம்' எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்? இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தகவல்

இந்தியா சார்பாக 2035-ஆம் ஆண்டுக்குள் விண்வெளியில் சோதனைக்கூடம் அமைக்க பிரதமர் மோடி திட்டமிட்டுள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 10:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பி மீண்டும் அழைத்து வரும் ‘ககன்யான்’ திட்டம் 2027 ஆம் ஆண்டு நடைமுறைப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை வேலப்பன்சாவடி ஏசிஎஸ் மருத்துவமனை கன்வென்ஷன் அரங்கில் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் பல்கலைக்கழக 34 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் கலை அறிவியல், தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாடப் பிரிவுகளில் இளநிலை, முதுநிலை, பிஎச்டி பயின்று முடித்த 3750 மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. பல்கலைக்கழக நிறுவனரும், வேந்தருமான ஏ.சி.சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் தலைவர் அபிஜத் சந்திரகாந்த் ஷேத், இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் வி.நாராயணன், திரைப்பட இயக்குனர் கே. பாக்யராஜ் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு, முதல் இடம் பிடித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு பதக்கங்கள், பட்டங்களை வழங்கினர்.

பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள்
பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இயக்குநர் பாக்கியராஜ் பேசுகையில், ''நான் திரைத்துறையில் வெற்றி பெற்றதை விட எம்ஜிஆர் வாயால் கலை வாரிசு என்று சொன்னது எனக்கு மிகப்பெரிய வரம் ஆகும். கடலில் பயணிக்கும் போது எத்தனையோ நட்சத்திரம் கண்ணுக்கு தெரிந்தாலும், அதனால் பயன் இல்லை. ஆனால் நாம் கரை சேர கலங்கரை விளக்கம் மட்டும் தான் பயன்படும். அதுபோல திரைத்துறையில் எனக்கு எம்ஜிஆர் தான் கலங்கரை விளக்கமாக இன்று வரை இருந்து வருகிறார்” என்று தெரிவித்தார்.

விழாவிற்கு பிறகு இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''2035ம் ஆண்டு விண்வெளியில் இந்தியாவிற்கு சோதனைக்கூடம் அமைப்பதற்காக பிரதமர் மோடி திட்டமிட்டுள்ளார். 5 அடுக்குகளுடன் அது கட்டப்படவுள்ளது. அதில் முதல் அடுக்கு 2028 ஆம் ஆண்டு அனுப்பட உள்ளது. அனைத்து அடுக்குகளும் 2035 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிறைவடையும்.

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ராக்கெட்டின் மூலம் இந்தியர்களை விண்வெளிக்கு கொண்டு சென்று மீண்டும் அழைத்து வரும் ககன்யான் திட்டம் 2027 ஆம் ஆண்டு நடைமுறைப்படும். அதற்காக ஆளில்லா ராக்கெட்டுகளை அனுப்பி சோதிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது. சந்திராயன் 3 திட்டத்தின் மூலம் உலகிலேயே முதல் முறையாக நிலவின் தென் துருவத்தில் இந்தியா தரையிறங்கியது.

இதையும் படிங்க: திரைமறைவில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை? வெளியான பரபரப்பு தகவல்கள்

சந்திராயன் 4 திட்டத்தின் மூலம் அடுத்ததாக நிலவில் தரையிறங்கி, அங்கிருந்து மாதிரிகள் கொண்டு வரப்பட்டு ஆராய்ச்சிகள் நடத்தும் திட்டம் 2028 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும். மேலும் இந்தியாவும், ஜப்பானும் சேர்ந்து சந்திராயன் 5 திட்டம் 2028 ஆம் தேதி நடத்துவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது'' என்றார்.

TAGGED:

ISRO CHAIRMAN
INDIA ONGOING PROJECT
ககன்யான் திட்டம்
இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்
GAGANYAAN PROJECT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.