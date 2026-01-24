ETV Bharat / state

'விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஒத்துழைப்பு' சுனிதா வில்லியம்ஸ் கருத்துக்கு இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் பதில்

விண்வெளி நிலையம் அமைக்கின்ற திட்டம், நிலாவிற்கு ஆட்களை அனுப்புவது உள்ளிட்ட பெரிய பெரிய திட்டங்கள் இந்தியாவிடம் உள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்தார்.

இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்
இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 24, 2026 at 9:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இந்தியா - அமெரிக்கா இடையே ஒத்துழைப்பு தேவை என்ற விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ் கருத்துக்கு இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் பதிலளித்துள்ளார்.

27 ஆண்டுகள் நாசாவில் பணியாற்றிய விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஓய்வுபெற்ற நிலையில், 'விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்தவரை தெரியாத ஒன்றை வென்று காட்டுவது அல்ல; அது ஒத்துழைப்பை பற்றியது. ஆகவே, விண்வெளி திட்டங்களில் இந்தியா - அமெரிக்கா இடையே ஒத்துழைப்பு தேவை' என்று சில தினங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தார்.

இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், கோவை பிச்சனூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற ‘கல்வி விருதுகள்’ வழங்கும் விழாவில் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் (ISRO) தலைவர் வி.நாராயணன் கலந்துகொண்டு ஆசிரியர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார்.

தொடர்ந்து விண்வெளி வீரர் சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஈடிவி பாரத்திற்கு அண்மையில் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் ’விண்வெளி திட்டத்தில் இந்தியா - அமெரிக்கா இடையே ஒத்துழைப்பு தேவை’ என கூறியிருந்தது குறித்து நாராயணனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

‘கல்வி விருது’ வழங்கிய இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்
‘கல்வி விருது’ வழங்கிய இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதற்கு அவர், "விண்வெளி திட்டத்தில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது விண்வெளி நிலையம் அமைக்கின்ற திட்டம், நிலாவிற்கு ஆட்களை அனுப்புவது உள்ளிட்ட பெரிய, பெரிய திட்டங்கள் நம்மிடம் உள்ளன. ஆகையால், வெளிநாடுகளுடன் நட்புடன் சேர்ந்து பணியாற்றுகிறோம். குறிப்பாக, 60 நட்பு நாடுகளுடன் சேர்ந்து பணியாற்றி வருகிறோம். இப்படி பணியாற்றுவது நல்லது" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "பள்ளி மாணவர்களை பயிற்று வைக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கியது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்திய மாணவர்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும். அனைத்திலும் முன்னேறியவர்களாகவும், நல்லவர்களாகவும் வளர வேண்டும். இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நிறைய செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பு போகிறோம். அதேபோல, பல்வேறு கட்டங்களில் ராக்கெட்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பியுள்ளதால் ‘ககன்யான்’ திட்டத்திற்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லை" என்று நாராயணன் கூறினார்.

முன்னதாக, மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அவர், தமது எளிய கிராமப்புற பின்னணி குறித்தும், இந்தியா இன்று விண்வெளித் துறையில் படைத்துள்ள உலகளாவிய சாதனைகள் குறித்தும் பகிர்ந்து கொண்டார்.

இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்
இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, “முன்பெல்லாம் பொறியியல் மற்றும் மருத்துவப் படிப்புகள் மட்டுமே மாணவர்களின் இலக்காக இருந்த நிலையில், தற்போது உயிரியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டுவது வரவேற்கத்தக்கது. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் தங்களது கல்வி குறித்து எவ்வித கவலையும் கொள்ளத் தேவையில்லை. எந்தத் துறையில் படித்தாலும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டால் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்க முடியும்.

இதையும் படிங்க: அடர் காட்டுக்குள் வனவிலங்குகளை கணக்கெடுப்பது எப்படி? - வனத்துறை அதிகாரி பிரத்யேக தகவல்

கற்றது கைமண் அளவு என்பார்கள், ஆனால் நிஜத்தில் நாம் கற்றது கைக்குள் இருக்கும் ஒரு சிறு தூசு போன்றது தான் என்பதை உணர்ந்து மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாகக் கற்க வேண்டும். அதேபோல, கல்லூரி முதல்வரைப் பார்க்கும் அதே மரியாதையுடன் தான் ஒரு தோட்டக்காரரையோ அல்லது காவலாளியையோ பார்க்க வேண்டும். ஒவ்வொருவரின் பணியும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியம்.

2035-ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவிற்கென தனி விண்வெளி நிலையம் அமைக்கப்படும். அதற்கான பணிகள் 2028-லேயே தொடங்கும். 2047-க்குள் 'விக்சித் பாரத்' இலக்கை அடைய மாணவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும்" என்று நாராயணன் கேட்டுக்கொண்டார்.

TAGGED:

இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்
சுனிதா வில்லியம்ஸ்
ISRO CHAIRMAN NARAYANAN
SUNITA WILLIAMS
ISRO NARAYANAN ON SUNITA WILLIAMS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.