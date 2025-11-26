ETV Bharat / state

விண்வெளி துறையில் தனியார் பங்களிப்பு ஏன்? - இஸ்ரோ தலைவர் விளக்கம்

ககன்யான் திட்டத்தின் மூலம் 2027-க்குள் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவோம் என்று இஸ்ரோ தலைவர் வி.நாராயணன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

November 26, 2025

கன்னியாகுமரி: விண்வெளி துறையில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு என்பது தனியார் மயமாக்கல் அல்ல என்று இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் (ISRO) தலைவர் வி.நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தொழிலதிபர் எம்.சி.பாலனின் இல்லத் திருமணவிழா இரு தினங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்றது. அதில் கலந்து கொள்ள முடியாததால், மணமக்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிக்க இஸ்ரோ தலைவர் வி.நாராயணன் இன்று நாகர்கோவில் வந்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "நிசார் செயற்கைக்கோள் (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) என்பது நாசா மற்றும் இஸ்ரோ இணைந்து அனுப்பிய கூட்டுத்திட்டமாகும். ​இதற்காக நாசாவின் ஜெட் ப்ராபல்ஷன் ஆய்வகம் ரூ.10,300 கோடி செலவிட்டுள்ளது. ​நிசார் பூமியின் வளங்களையும், நிலநடுக்கம், சுனாமி போன்ற பேரிடர்களை கண்டறியவும் உதவுகிறது. இது ​நாசாவின் L-பேண்ட் SAR பேலோட் மற்றும் இஸ்ரோவின் S-பேண்ட் SAR பேலோட் ஆகியவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ​இந்த பேலோட்கள் மழை, மேகமூட்டம் என எந்த தட்பவெப்ப நிலையிலும் ஆண்டுக்கு 365 நாட்களும் படங்களை எடுத்து அனுப்பக்கூடிய திறன் கொண்டவை.

மேலும், 6 ஆயிரம் கிலோ எடை உள்ள ஒரு தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளை வணிகரீதியாக நமது ராக்கெட் மூலம் அனுப்புவதற்கு திட்டம் உள்ளது. இது டிசம்பரில் நிறைவேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல, விண்வெளி வீரர் சுபாஷ் சுக்லாவை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு அனுப்பியதும் அமெரிக்கா - இந்தியாவின் கூட்டு முயற்சியே. அவர்கள் தங்களின் ராக்கெட் மூலமும், நமது ககன்யான் மூலமும் சுபாஷ் சுக்லாவை விண்வெளிக்கு அனுப்பி திரும்பக் கொண்டு வந்துள்ளனர். இதுபோன்று நாசா-இஸ்ரோவுக்கும் இடையே நிறைய கூட்டு முயற்சிகள் உள்ளன.

விண்வெளித் துறையில் தற்போது 57 செயற்கைக்கோள்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அடுத்த 3 வருடங்களில் இந்த எண்ணிக்கையை மூன்று மடங்காக (150) உயர்த்தும் திட்டத்தில் இஸ்ரோ முனைப்புக் காட்டி வருகிறது. அதேபோல, இந்தியாவின் ககன்யான் திட்டத்தின் மூலம் 2027-ல் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவதற்கான திட்டமும் உள்ளது.

இந்தியர்களுக்காக 2035-ல் ஒரு விண்வெளி நிலையத்தை அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ​அதற்கான முதற்கட்ட ஒப்புதலும் கிடைத்துள்ளது. மொத்தம் 52 டன் எடை உள்ள இந்த விண்வெளி நிலையம் 5 கட்டங்களாக அமைக்கப்படும். சந்திரயான் 4 மற்றும் 5 திட்டத்திற்கான வேலைகள் நடந்துக் கொண்டிருக்கின்றன" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “பிரதமர் மோடி தெரிவித்தபடி, விண்வெளித் துறையில் 2040க்குள் இந்தியா மற்ற நாடுகளுக்கு சமமாக வருவதை இலக்காக கொண்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேசமயம், இந்தியாவிற்கு மற்ற நாடுகளுடன் போட்டி போடும் நோக்கம் இல்லை. மேலும், விண்வெளி துறையில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பது, துறையை ஒருபோதும் பாதிக்காது. ​இது தனியார் மயமாக்கல் அல்ல, மாறாக விண்வெளித் துறையில் சீர்திருத்தம் எனலாம்.

​தற்போது ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது. இது அடுத்த 5 ஆண்டுகளில், ஆண்டுக்கு 50 ராக்கெட்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே நமது இலக்கு. அதேபோல், இஸ்ரோவின் திட்டங்கள் இயற்கை சீற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, மக்களை காப்பாற்ற உதவுகின்றது” என்று நாராயணன் தெரிவித்தார்.

