இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் எதிரொலி: துபாய், அபுதாபி, பக்ரைன் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கான விமான சேவை பாதிப்பு
Published : February 28, 2026 at 9:43 PM IST
சென்னை: இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் எதிரொலியாக சென்னை விமான நிலையத்தில் துபாய் உள்ளிட்ட மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு செல்ல இருந்த விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இஸ்ரேல்- ஈரான் நாடுகள் இடையே போர் ஏற்பட்டு மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இடையே பதற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னையில் இருந்து துபாய், தோகா, அபுதாபி, பக்ரைன் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் அந்த நாடுகளில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக மறுஉத்தரவு வரும் வரை ரத்து என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் தோகாவில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் கத்தார் ஏர்லைன்ஸ் விமானம், சென்னையில் இருந்து தோகா செல்லும் கத்தார் ஏர்லைன்ஸ் விமானமும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை-இஸ்ரேல் இடையே நேரடி விமான சேவைகள் இல்லை என்ற நிலையில், சென்னை-டெல்லி-இஸ்ரேல் இடையே இணைப்பு விமானங்களை ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் இயக்கி வருகிறது. இந்நிலையில், சென்னையில் இருந்து டெல்லி வழியாக இஸ்ரேல் நாட்டின் டெல் அவிவ் நகருக்கு செல்லும் ஏர் இந்தியா விமானங்களில் டிக்கெட் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. நிலைமை சீராகிய பிறகு மீண்டும் சென்னை-டெல்லி-இஸ்ரேல் நாட்டுக்கான இணைப்பு விமானங்களில் டிக்கெட்டுகள் வழங்குவது தொடங்கப்படும் என்று ஏர் இந்தியா தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
அதேபோல் ஏர் அரேபியா ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் தனது விமான சேவைகளை அனைத்தையும் ரத்து செய்துள்ளது. இதையடுத்து சார்ஜாவிலிருந்து சென்னை வந்துவிட்டு மீண்டும் சார்ஜா செல்லும் ஏர் அரேபியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் துபாயில் இருந்து சென்னைக்கும், சென்னையில் இருந்து துபாய்க்கும் இயக்கும் அனைத்து விமானங்களும் மறு உத்தரவு வரும் வரையில் ரத்து என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் விமான பயணிகள் அனைவரும் தங்களுடைய விமானங்கள் வருகை மற்றும் புறப்பாடு குறித்து அந்தந்த விமான நிறுவனங்களோடு தொடர்பு கொண்டு தகவல்களைக் கேட்டு அறிந்துகொண்டு அதற்கு தகுந்தார் போல் தங்களுடைய பயணத் திட்டங்களை வகுக்கும்படி சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் பயணிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.