என்னவென்றே தெரியாமல் எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டுவது கேலிக்கூத்தாக இல்லையா? ஆ.ராசா எம்பி கேள்வி
உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் உரிமைகளுக்காகவும், மனிதநேயத்திற்காகவும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று மாணவர்களை ஆ.ராசா அறிவுறுத்தினார்.
Published : August 8, 2026 at 10:59 PM IST
பெரம்பலூர்: தொகுதி மறுவரையறை என்றால் என்னவென்று தெரியாமலேயே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டுவது கேலிக்கூத்தாக இல்லையா? என திமுக துணை பொதுச்செயலாளரும், எம்.பி.யுமான ஆ.ராசா கேள்வியெழுப்பினார்.
பெரம்பலூரில் உள்ள தனலட்சுமி சீனிவாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் 18- வது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வேந்தர் சீனிவாசன் தலைமையில் இன்று (ஆக.08) நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளரும், நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ.ராசா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பல்கலைக்கழக அளவில் சிறப்பிடம் பெற்ற 40 மாணவ, மாணவிகள் உட்பட 1,007 மாணாக்கர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கிப் பாராட்டினார்.
பட்டமளிப்பு விழாவில் துறைத் தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், உதவிப் பேராசிரியர்கள், மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் என ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் பேசிய ஆ.ராசா எம்பி, "பட்டம் பெறுவது வாழ்க்கையின் முற்றுப்புள்ளியாக அல்லாமல், அது ஒரு தொடக்கப் புள்ளியாக அமைய வேண்டும். இந்தியாவில் பல்வேறு மொழிகள், உடைகள், நாகரிகங்கள் மற்றும் மாறுபட்ட உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் என பன்முகத்தன்மை காணப்பட்டாலும், வேற்றுமைகளை மறந்து அனைவரையும் 'இந்தியர்' என ஒன்றிணைப்பது நமது அரசியலமைப்புச் சட்டமே ஆகும்.
எனவே, சட்டம் படிக்காதவர்கள் கூட இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை அவசியம் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உலக மொழிகளில் தமிழ் மொழி மிக உயர்ந்த கடமையைக் கொண்டுள்ளது" என்று பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து பாரதிதாசன் கவிதைகளை மேற்கோள்காட்டி பேசிய ஆ.ராசா எம்பி, "மூடநம்பிக்கைகளைத் தவிர்த்து, உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் உரிமைகளுக்காகவும், மனித நேயத்திற்காகவும் மாணவர்கள் குரல் கொடுக்க வேண்டும்" என கேட்டுக்கொண்டார்.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்பிக்கள் கூட்டம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த ஆ.ராசா எம்பி, "தொகுதி மறுவரையறை என்றால் என்னவென்று தெரியாமலேயே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டுவது கேலிக்கூத்தாக இல்லையா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடந்த அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்பிக்கள் கூட்டத்தை திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, பாமக, மக்கள் நீதி மய்யம் ஆகிய கட்சிகள் புறக்கணித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.