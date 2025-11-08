சிவகங்கையில் இளைஞர் மீது 4 பேர் கும்பல் தாக்குதல் - பொதுமக்கள் போராட்டம்!
இளைஞரை தாக்கிய வழக்கில் நான்கு பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 8, 2025 at 12:12 PM IST
சிவகங்கை: இளைஞரை கூர்மையான ஆயுதங்களால் தாக்கிய வழக்கில் குற்றவாளிகளை விரைவில் கைது செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் நூற்றுக்குக்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் நேரு பஜார் பகுதியில் ஒளி முகமது (26) என்ற இளைஞர் மீது நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் கூர்மையான ஆயுதங்களால் திடீர் தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதலில் கடுமையாக காயமடைந்த ஒளி முகமது, அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் முதல் உதவி சிகிச்சை பெற்றார். பின்னர், மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டு, அங்கு தீவிர சிகிச்சையில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இச்சம்பவம் நேரு பஜார் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இளைஞர் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து, அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சிவகங்கை பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அரண்மனை முன்பாக திடீரென சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இளைஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் எனவும், சமீப காலமாக சிவகங்கை மாவட்டம் முழுவதும் கொலை, வழிப்பறி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதை கண்டித்தும் ’சட்டங்களை கடுமையாக்கு’ எனக் கூறி அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டம் காரணமாக அந்தப் பகுதியில் வாகன போக்குவரத்து பல மணி நேரம் முடங்கியது. மேலும் பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்றதால் பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். இது குறித்து தகலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல் துறையினர், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். மேலும் போக்குவரத்தை சரி செய்யும் பொருட்டு, பேருந்துகளை மாற்று வழிகளில் அனுப்பி வைத்தனர்.
இளைஞரை தாக்கியது தொடர்பாக காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு, ஆனந்த், அரவிந்த், சாவித் மற்றும் சகிலா பானு ஆகிய நான்கு பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஆனந்த் மட்டும் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மீதமுள்ள மூவரை விரைவில் கைது செய்ய காவல் துறையினர் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.