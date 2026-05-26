அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவின் ராஜினாமா ஏற்பு: என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தவெகவில் ஐக்கியம்
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட இசக்கி சுப்பையா காங்கிரஸ் வேட்பாளர் துரையை சுமார் 10,245 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
Published : May 26, 2026 at 4:13 PM IST
சென்னை: அதிமுகவின் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையாவின் ராஜினாமா கடிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாக அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், அவர் தவெகவில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டுள்ளார்.
தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கடந்த 13ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், அதிமுகவை சேர்ந்த 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் இந்த 25 பேர் மீதும் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பதவியை பறிக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது. அதே போன்று அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சார்பிலும் இபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடிதம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த கடிதங்கள் சபாநாயகரின் பரிசீலணையில் இருந்து வரும் நிலையில், அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்களான மதுராந்தகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்திய பாமா ஆகியோர் தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். தொடர்ந்து நேற்றிரவே பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தங்களை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டனர்.
இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்ற நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்துள்ளார். தொடர்ந்து மதியம் 4 மணி அளவில் பனையூர் தவெக அலுவலகத்தில் என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டார். இதையடுத்து அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 47இல் இருந்து 43ஆக குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையாவின் ராஜினாமா கடிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. அடுத்தகட்டமாக ராஜினாமாவை அரசிதழில் பதிவு செய்வோம்" என்றார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்கிறார்களே என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையா ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்தார். அதன் அடிப்படையில் அவை சரியாக இருக்கிறதா, இல்லையா? என்பது பார்ப்பது என்னுடைய வேலை. சட்டப்பேரவை தலைவர் என்ற முறையில் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு என்னிடம் அளிக்கப்படுகின்ற ராஜினாமா கடிதம், சட்ட விதிகள்படி சரியாக இருக்கிறதா? என்பதை தான் பார்க்க முடியும். ராஜினாமா கடிதம் முறையாக இருந்ததன் காரணமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
காலையில் கொடுத்த கடிதம் மதியமே ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதே என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த சபாநாயகர், "கால விதிமுறைகள் எல்லாம் இல்லை. சபாநாயகர் விரைந்து முடிவு எடுக்க வேண்டும் என இருக்கிறது, தற்போது முடிவெடுத்துள்ளோம்" எனக் கூறினார்.
ராஜினாமா கடிதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு மனு அளித்துள்ளது என்ற கேள்விக்கு, "எடப்பாடி தரப்பு அளித்த மனு ஆய்வில் இருக்கிறது. அதன் மீது முடிவெடுக்க காலக்கெடு எதுவும் இல்லை" என்றார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வேறு யாராவது உங்களை சந்திக்க அனுமதி கேட்டுள்ளார்களா? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த சபாநாயகர், இதுவரை வேறு எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரும் என்னை சந்திக்க அனுமதி கேட்கவில்லை. யாரேனும் கேட்டால் என் அறை எப்போதும் திறந்தே இருக்கும்" என்றார்