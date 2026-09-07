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அடுத்த சர்ச்சையில் சிக்கிய இசக்கி சுப்பையா... தேர்தல் அறிவிக்காத தொகுதியில் முதல் ஆளாக சுவர் விளம்பரம்

அந்த விளம்பரத்தில் "நமது சின்னம் விசில், மக்கள் முதல்வர், பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்த், அன்புடன் இசக்கி சுப்பையா" என எழுதப்பட்டுள்ளது.

இசக்கி சுப்பையாவின் சுவர் விளம்பரம்
இசக்கி சுப்பையாவின் சுவர் விளம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 10:26 PM IST

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திருநெல்வேலி: தேர்தல் அறிவிக்கப்படாத அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட சேரன்மகாதேவி பகுதியில், இசக்கி சுப்பையா சார்பில் தேர்தல் விளம்பரங்கள் சுவர்களில் எழுதப்பட்டிருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவின் தலைமை மீதிருந்த அதிருப்தி காரணமாகவும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்து 3ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட காரணத்தாலும் அக்கட்சியில் மிகப் பெரிய பிளவு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து என தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். அத்துடன், தவெகவிலும் சிலர் இணைந்தனர்.

அந்த வகையில், நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற இசக்கி சுப்பையாவும் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தார்.

இந்த தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக இசக்கி சுப்பையா மூன்று முறை தொடர்ச்சியாக இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதிமுகவில் சில காலம் அமைச்சராகவும் பதவி வகித்தார். எனவே அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளில் ஒருவராக கருதப்பட்ட இசக்கி சுப்பையா, அக்கட்சியில் இருந்து தாவியது தமிழ்நாடு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இசக்கி சுப்பையாவின் சுவர் விளம்பரம்
இசக்கி சுப்பையாவின் சுவர் விளம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், இன்று (செப்டம்பர் 7) காலியாக உள்ள இரண்டு தொகுதிகளுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இடைத்தேர்தல் அறிவித்தது. அறிவிப்பின்படி, மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் வருகின்ற அக்டோபர் 6 அன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்தசூழலில், தேர்தல் அறிவிக்கப்படாத அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட சேரன்மகாதேவி பகுதியில், இசக்கி சுப்பையா சார்பில் தற்போது தேர்தல் விளம்பரங்கள் சுவர்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

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அந்த விளம்பரத்தில் "நமது சின்னம் விசில், மக்கள் முதல்வர், பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்த், அன்புடன் இசக்கி சுப்பையா" என எழுதப்பட்டுள்ளது.

இசக்கி சுப்பையாவின் சுவர் விளம்பரம்
இசக்கி சுப்பையாவின் சுவர் விளம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இசக்கி சுப்பையாவுக்கு சமீபத்தில் தான் தவெகவில் நெல்லை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் தென்காசி மாவட்ட அமைப்பு செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது. ஆனால், இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை.

இதற்குள்ளாகவே இசக்கி சுப்பையா சுவர் விளம்பரங்களை வெளிப்படுத்தும் செயலில் களமிறங்கியுள்ளார். இது தவெக தொண்டர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்று கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

ISAKKI SUBBIAH
ISAKKI SUBBIAH CONTROVERSY
WALL GRAFFITI
இடைத்தேர்தல்
TN BY ELECTION

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