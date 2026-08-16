ETV Bharat / state

அண்டை மாநிலங்களில் தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பில்லையா? - வேல்முருகன் கேள்வி

கர்நாடக வனத்துறைத் துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்த மூன்று தமிழர்களின் குடும்பங்களுக்கு உரிய இழப்பீடும், சட்ட உதவியும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும் என வேலமுருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன்
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எல்லை மாநிலங்களில் தமிழர்களுக்கு எதிரான துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென தமிழ்நாடு அரசை தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேலமுருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம், ஹனூர் வனப்பகுதியில் 3 தமிழர்கள் வனத்துறையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். உயிரிழந்தவர்கள் அப்பாவிகள் என்று ஹனூர் வட்டாரப் பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து நீதித்துறை நடுவர் விசாரணைக்கு கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இச்சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன், கர்நாடக எல்லைப்பகுதிகளில் வாழும் தமிழர்களின் உயிர், உடைமை, வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய கர்நாடக அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உண்மை என்ன?

இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டம், ஹனூர் தாலுகா வனப்பகுதியில் 3 தமிழர்கள் வனத்துறையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பில் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

வனத்துறை அவர்கள் வேட்டையாட சென்றதாகக் கூறுகிறது. அதேவேளையில், உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களும் அப்பகுதி மக்களும் அவர்கள் திரும்பி வராத மாடுகளைத் தேடிக் காட்டுக்குள் சென்றவர்கள் என்று தெரிவிக்கின்றனர். இருதரப்பின் கூற்றுகளிலும் உண்மை என்ன? என்பதை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு கர்நாடக அரசுக்கு உள்ளது.

ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது

ஆனால், எத்தகைய குற்றச்சாட்டு இருந்தாலும், கைது செய்ய முடிந்தவர்களை ஏன் சுட்டுக்கொல்ல வேண்டும்? மடக்கிப் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு என்ன நடந்தது? துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் உண்மையிலேயே இருந்ததா? இந்த கேள்விகளுக்கு, கர்நாடக அரசு ஆதாரங்களுடன் பதில் சொல்ல வேண்டும். தமிழர்களின் உயிரை துப்பாக்கிக் குண்டுகளால் தீர்மானிக்கும் நிலையை, ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

துப்பாக்கி இருந்தால் சுடுவார்களா?

2015-ல் ஆந்திரக் காட்டில் 20 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் காயமே இன்னும் முழுமையாக ஆறாத நிலையில், கர்நாடகாவில் மேலும் மூன்று தமிழர்களின் உயிர் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. 20 தமிழர்களின் மரணத்திலிருந்து எந்த பாடமும் கற்கவில்லையா? ஒரு மனிதன் குற்றவாளி என்றால் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த வேண்டும். குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் சட்டப்படி தண்டிக்க வேண்டும். கையில் துப்பாக்கியை வைத்திருக்கிறோம் என்பதற்காக, அதை எளிய மக்கள் மீது பயன்படுத்தக்கூடாது.

நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்

தமிழ்நாடு அரசே, கர்நாடக மாநிலத்தில் மூன்று தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு அரசு இதை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது? கர்நாடக அரசிடம் உடனடியாக விளக்கம் கேட்க வேண்டும். சம்பவத்தின் முழு உண்மையையும் கண்டறியச் சுயாதீனமான, வெளிப்படையான விசாரணை நடத்த வலியுறுத்த வேண்டும்.

விசாரணை முடியும் வரை ஆதாரங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களைத் தமிழக அரசு நேரடியாகச் சந்தித்து, உரிய நிவாரணம் மற்றும் சட்ட உதவியை வழங்க வேண்டும். உயிர்பிழைத்த நபரின் வாக்குமூலம் எந்த அழுத்தமும் இல்லாமல் பதிவு செய்யப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

இந்த மூன்று உயிர்களின் மரணத்திற்கு பொறுப்பானவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசை, தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்த வேண்டும்.

அந்நியர்கள் அல்ல

சுட்டுக்கொல்லப்பட்டு உயிரிழந்த அந்த மூன்று தமிழர்களும் வேறு யாருமல்ல. மேட்டூர் அணை உருவாக்கப்பட்டபோது தங்களின் பூர்வீக வாழ்விடங்களையும் நிலங்களையும் இழந்து, அங்கிருந்து இடம்பெயர்ந்து கர்நாடக எல்லைப் பகுதிகளில் குடியேறிய மக்களின் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்கள்.

அந்த மக்களின் தலைமுறைகள் இன்று கர்நாடக மண்ணில் வாழ்கின்றன. அவர்கள் அந்நியர்கள் அல்ல. அவர்கள் காவிரியின் வரலாற்றோடு வாழும் தமிழர்கள். காவிரி நீர் விவகாரத்தில் இரு மாநிலங்களுக்கும் அரசியல் முரண்பாடுகள் இருக்கலாம்.

இதையும் படிங்க: கர்நாடக வனப்பகுதியில் 3 தமிழர்கள் சுட்டுக் கொலை; சிபிஐ விசாரணை, ரூ.1 கோடி இழப்பீடு - அன்புமணி வலியுறுத்தல்

ஆனால், அந்த முரண்பாடுகள் எல்லைப் பகுதிகளில் வாழும் அப்பாவி மக்களின் உயிரைப் பறிக்கும் சூழலாக மாறக்கூடாது. தமிழ்நாடு அரசு இதையும் தெளிவாக வலியுறுத்த வேண்டும். காவிரி நீருக்கான உரிமையைப் போலவே, காவிரிக் கரையில் வாழும் தமிழர்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும்.

கடுமையான நடவடிக்கை

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், கர்நாடக முதலமைச்சரிடம் உடனடியாகப் பேசி, இந்தத் துப்பாக்கிச்சூடு குறித்து முழுமையான, வெளிப்படையான விசாரணையை உறுதி செய்ய வேண்டும். நீதிமன்ற விசாரணையுடன் நின்றுவிடாமல், சுயாதீன விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்த வேண்டும்.

உயிரிழந்த மூன்று தமிழர்களின் குடும்பங்களுக்கு உரிய இழப்பீடும் சட்ட உதவியும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும். உயிர் பிழைத்த நபரின் பாதுகாப்பையும், மருத்துவ சிகிச்சையையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். சம்பவத்தில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

கர்நாடக எல்லைப் பகுதிகளில் வாழும் தமிழர்களின் உயிர், உடைமை, வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்ய கர்நாடக அரசை வலியுறுத்த வேண்டும். ஆந்திராவில் 20 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தையும் கருத்தில் கொண்டு, எல்லை மாநிலங்களில் தமிழர்களுக்கு எதிரான துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் நிரந்தரமானப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

TAGGED:

HANUR FOREST TAMIL PEOPLES
KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
வேலமுருகன்
வனத்துறையினரின் துப்பாக்கிச் சூடு
TAMIL NADU GOVERNMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.